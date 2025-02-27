Lady Gaga新加坡開唱　香港又失良機？　何敬康：未來有其他巨星

據新加坡《聯合早報》今日（27日）報道，美國流行樂巨星Lady Gaga（女神卡卡）或將在新開演唱會，新加坡還可能已取得東南亞獨家主辦權。去年初時任文體旅局局長楊潤雄就被批評，無法邀請巨星Taylor Swift（泰勒絲）到港開個唱，導致香港錯失一大盛事，今年本港又要「重蹈覆轍」？



一直關注盛事經濟的新民黨立法會議員何敬康分析，新加坡政府砸錢做獨家經營權，但港府暫時做不到，應給予理解；又指有信心文體旅局會積極遊說，加上啟德體育園即將開幕，軟件、硬件齊備，相信未來有其他國際巨星來港演出，帶來龐大經濟收益。



Lady Gaga傳5月份到新加坡國家體育場開演唱會。（視覺中國）

Taylor Swift新加坡演唱會2024年3月2日開鑼，歌迷輪候購買紀念品（Reuters）

《聯合早報》引述業內消息報道，剛獲得格林美獎（Grammy Awards）的Lady Gaga，或在5月份到新加坡國家體育場開演唱會，預計四場至六場，以及新加坡或已取得東南亞主辦權。

何敬康：啟德體育園未開 香港之前無遊說的條件

何敬康表示，若消息屬實，料新加坡政府提前逾一年佈局，而足以承接大型盛事的啟德體育園今年3月才開幕，「而當時我哋未有咁嘅條件去遊說」，認為應該予以理解，不需將Lady Gaga不到港演出「睇得咁重」。

何敬康指，現時港府首要任務並非花錢做演唱會，日後財政有盈餘可再考慮。（黃浩謙攝）

何敬康又說，星港兩地對演唱會的處理方式不同，新加坡政府會「好肯使錢」，甚至出錢買獨家主辦權；而港府的演唱會則採取商業主導、政府資助的模式。他續指，現時港府首要任務並非花錢做演唱會，日後財政有盈餘可再考慮。

啟德體育園3月1日開幕，政府在2月16日下午行舉行開幕前3個場館最後一次共同演練，有5萬多名公務員及市場參加。（盧翊銘攝）

稱今年啟德體育園盛事檔期滿

何敬康補充，今年啟德體育園盛事滿滿，上半年有英國搖滾樂團ColdPlay、周杰倫開演唱會，下半年則要迎接全運會，即便有其他國際巨星，都要下一年才有充足檔期。

資料顯示，香港藝人謝霆鋒更會搶先在4月底在啟德體育園開演唱會，為首名在園內開個唱的本地藝人。

他稱對文體旅局的期望很高，相信局方一直很有誠意地主動遊說更多國際巨星到港，再者啟德體育園即將開幕，軟件、硬件齊備，相信未來有其他國際巨星來港演出，帶來龐大經濟收益。