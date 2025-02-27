Lady Gaga傳5月新加坡開唱　星媒：獅城或取得東南亞獨家主辦權

美國流行樂巨星女神Lady Gaga（女神卡卡）或許不久將到新加坡來開演唱會，而新加坡還可能獲得了東南亞獨家主辦權。如果真是這樣，當地將再次掀起像去年Taylor Swift開唱時的大熱潮，吸引數十萬旅客入境。



根據業內人士的消息，剛獲得格林美獎（Grammy Awards）的女神Lady Gaga可能在5月份到來，在新加坡國家體育場開唱四場至六場。

一些消息靈通的海外Lady Gaga迷聽說偶像可能到新加坡開唱後，已準備飛到新加坡。兩名不願意具名的女粉絲說，據她們打聽到的消息，亞洲其他城市近期不會主辦Lady Gaga演唱會，因此她們猜想，本次演唱會會像去年的Taylor Swift演唱會一樣，在東南亞由新加坡享有獨家主辦權。

Taylor Swift新加坡演唱會2024年3月2日開鑼，歌迷輪候購買紀念品（Reuters）

意大利裔的Lady Gaga得獎無數，除了是歌手，也是詞曲作者和影視演員。她剛與Bruno Mars憑藉《Die With A Smile》贏得今年第67屆格林美獎的最佳流行雙人／組合表演獎。此外，她即將在3月7日發行最新音樂作品《Mayhem》。

另有傳聞稱，國際演唱會主辦公司Live Nation計劃在今年為Lady Gaga舉辦她職業生涯中最盛大的世界巡演，但巡演的具體內容和地區尚未公布。

今年已知的Lady Gaga檔期包括4月11日與18日在美國加州出席科切拉（Coachella）音樂藝術節，5月3日於巴西里約熱內盧的科帕卡巴納海灘（Copacabana beach）舉行大型免費音樂會，並現場直播。目前，網上還未見到她在5月3日之後的演出消息。

Lady Gaga對新加坡觀眾而言並不陌生，這不是她第一次到新加坡開唱。她在2008年夏天發了首張唱片後，2009年就在福康寧公園舉行了她在新加坡的第一個演唱會。2011年，她在濱海灣金沙辦了一場小型演出。2012年Lady Gaga再次來新開唱，當時她已炙手可熱，演出場地是可容納1.2萬人的新加坡室內體育館。

2011年6月7日，Lady Gaga在新加坡藝術科學博物館演出前的新聞發布會上展示了新髮型。（Getty）

去年3月，Taylor Swift在新加坡舉辦了六場演唱會，吸引了成千上萬的國際粉絲湧來觀賞，盛況一時無兩，為新加坡帶來了巨大的「Taylor Swift經濟效益」。

新加坡近年「星光燦爛」

新加坡近年來已逐漸成為區域的演唱會中心。幾乎每幾個星期就有具號召力的歌手開唱，吸引海外粉絲前來看演唱會和旅遊。去年，除了Taylor Swift，新加坡還迎來了劉德華、周杰倫、英國樂團Coldplay、日本二人組Yoasobi、台灣男子組合Energy等知名表演者。今年頭兩個月，也迎來了韓國男團Seventeen、台灣樂團五月天和中國大陸歌手薛之謙等。

2024 年 3 月 1 日，Taylor Swift在新加坡和粉絲在她的 Eras 巡迴演唱會合唱（REUTERS）。

針對女神Lady Gaga今年可能開唱的消息，新加坡旅遊局沒有直接置評。旅遊局休閒旅遊活動署長郭特伊回答《聯合早報》詢問時只說，當局歡迎更多世界級演出在新加坡舉行。她說，新加坡是一個值得信賴、安全和聲譽卓著的活動舉辦地；這裏也有強大的區域交通網絡以及優越的基礎設施，完全有能力舉辦規模盛大的國際演出。

她也說，旅遊局一直樂於與行業夥伴合作，探索各種機會，以提升新加坡作為世界級娛樂與活動首選地的吸引力。《聯合早報》嘗試聯繫新加坡體育城以及網傳的演唱會主辦方，但在截稿前未收到回復。

本文獲《聯合早報》授權轉載

