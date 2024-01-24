葉劉嘆Taylor Swift演唱會被新加坡搶走　斥楊潤雄答覆非常官僚

美國樂壇天后Taylor Swift早前宣布世界巡迴演唱會，香港不在名單之上，引起社會熱議。新民黨立法會議員、行政會議召集人葉劉淑儀今日（24日）在立法會大會提出口頭質詢，要求政府積極吸引國際巨星、內地頂流來港辦演唱會，「Taylor Swift喺美國66場演唱會都賺咗十億美金，喺亞洲就去咗新加坡，我哋失咗呢個機會」，她更斥政府答覆「非常官僚」。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會與中介合作積極邀請不同歌星、組合來港，「至於個別話邊個嚟、邊個唔嚟就交返畀市場去決定，因為我哋都好難政府話一定要攞到邊個過嚟，我哋先叫做成功或者失敗。」



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楊潤雄：去年平均每月有兩國際巨星來港辦演唱會

葉劉淑儀關注政府會如何爭取國際流行演唱會落户香港、會否主動聯絡業界及相關持份者，共同就推廣啟德體育園用作大型表演場地制訂計劃等。

楊潤雄表示，政府曾詢問不同主辦方來港辦演唱會的原因，均獲回應指舉辦演唱會需考慮歌星日程、演唱會規模、財政、預期目標觀眾、客群及人數，以及場地等。他強調，現時在港舉辦大型流行音樂演唱會的數目已逐步回復至疫情前，當中不少是國際知名巨星，據統計，2023年平均每個月約有兩個國際知名巨星，來港舉辦每場人數超過一萬的大型演唱會，絕大部分超過兩場，2024年有更多巨星來港辦演唱會。

新民黨立法會議員、行政會議召集人葉劉淑儀嘆Taylor Swift演唱會被新加坡搶走，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示政府會與中介合作積極邀請不同歌星來港，「至於邊個嚟、邊個唔嚟就交返畀市場去決定」。（立法會直播片段截圖）

稱紅館使用率近百分百證香港有吸引力

他續指，紅館過去五年使用率近百分之一百、亞博及中環海濱亦有大型音樂會，觀眾人數達一至兩萬，證明在香港舉辦演唱會有吸引力。他說，雖然港府甚少為主辦方提供資助，但港府有不同協助，港府有向主辦方了解，其中有國際巨星中介方表示，舉辦演唱會要提早安排，故康文署已提供早於一年的「訂租」安排、灣仔海繽可以短期租約形式使用。

他又指，啟德體育園將於今年底遂步落成，有三個場地，其中一個場館具可隔音開合式上蓋，能提供最多5萬個座位的大型表演場地之用，室外體育館亦提供摺疊式座位系統，可舉辦高達一萬名觀眾的娛樂活動。

葉劉嘆Taylor Swift演唱會被星國搶走 斥楊潤雄官僚

葉劉淑儀斥楊潤雄答覆「非常官僚」，她指眾所周知的國際知名巨星Taylor Swift將舉辦世界巡迴演唱會，惟安排未有來港演出，「佢喺美國66場演唱會都賺咗十億美金，喺亞洲就去咗新加坡，我哋失咗呢個機會」，她詢問政府會否積極爭取如Beyonce等國際頂級巨星或內地「頂流」來港舉辦演唱會，她多次重覆「要積極啲啊嘛」。

7月6日，啟德體育園主場館大型開合式上蓋的預製鋼構件已於這日全部運抵香港，標誌著主場館的上蓋工程踏進了關鍵性的階段。（啟德體育園圖片）

楊潤雄：邊個嚟、邊個唔嚟交返畀市場決定

楊潤雄表示，啟德體育園啟用後，政府與營運商會互相合作，吸引更多外國歌手、組合來，「至於個別話邊個嚟、邊個唔嚟就交返畀市場去決定，因為我哋都好難政府話一定要攞到邊個過嚟，我哋先叫做成功或者失敗，我哋就唔係咁樣考慮。」

民建聯立法會議員周浩鼎詢問政府會否「主動出撃」、「主動落水」邀請國際巨星來港，以展示政府的誠意。楊潤雄表示，有適當時機時會透過中介機構、主辦方邀請國際歌星來港，不過他重申不同種類的歌星都可以吸引其受眾。

建制派「班長」廖長江表示，外界質疑香港演唱會場地的設備有待改進，詢問當局會否更新設備。楊潤雄表示，現時的演唱會主辦方對演唱會設計都有自己要求，認為靠政府設計，倒不如提供空間讓主辦方自由發揮。