葉劉嘆Taylor Swift演唱會被新加坡搶走 斥楊潤雄答覆非常官僚
美國樂壇天后Taylor Swift早前宣布世界巡迴演唱會，香港不在名單之上，引起社會熱議。新民黨立法會議員、行政會議召集人葉劉淑儀今日（24日）在立法會大會提出口頭質詢，要求政府積極吸引國際巨星、內地頂流來港辦演唱會，「Taylor Swift喺美國66場演唱會都賺咗十億美金，喺亞洲就去咗新加坡，我哋失咗呢個機會」，她更斥政府答覆「非常官僚」。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府會與中介合作積極邀請不同歌星、組合來港，「至於個別話邊個嚟、邊個唔嚟就交返畀市場去決定，因為我哋都好難政府話一定要攞到邊個過嚟，我哋先叫做成功或者失敗。」
楊潤雄：去年平均每月有兩國際巨星來港辦演唱會
葉劉淑儀關注政府會如何爭取國際流行演唱會落户香港、會否主動聯絡業界及相關持份者，共同就推廣啟德體育園用作大型表演場地制訂計劃等。
楊潤雄表示，政府曾詢問不同主辦方來港辦演唱會的原因，均獲回應指舉辦演唱會需考慮歌星日程、演唱會規模、財政、預期目標觀眾、客群及人數，以及場地等。他強調，現時在港舉辦大型流行音樂演唱會的數目已逐步回復至疫情前，當中不少是國際知名巨星，據統計，2023年平均每個月約有兩個國際知名巨星，來港舉辦每場人數超過一萬的大型演唱會，絕大部分超過兩場，2024年有更多巨星來港辦演唱會。
稱紅館使用率近百分百證香港有吸引力
他續指，紅館過去五年使用率近百分之一百、亞博及中環海濱亦有大型音樂會，觀眾人數達一至兩萬，證明在香港舉辦演唱會有吸引力。他說，雖然港府甚少為主辦方提供資助，但港府有不同協助，港府有向主辦方了解，其中有國際巨星中介方表示，舉辦演唱會要提早安排，故康文署已提供早於一年的「訂租」安排、灣仔海繽可以短期租約形式使用。
他又指，啟德體育園將於今年底遂步落成，有三個場地，其中一個場館具可隔音開合式上蓋，能提供最多5萬個座位的大型表演場地之用，室外體育館亦提供摺疊式座位系統，可舉辦高達一萬名觀眾的娛樂活動。
葉劉嘆Taylor Swift演唱會被星國搶走 斥楊潤雄官僚
葉劉淑儀斥楊潤雄答覆「非常官僚」，她指眾所周知的國際知名巨星Taylor Swift將舉辦世界巡迴演唱會，惟安排未有來港演出，「佢喺美國66場演唱會都賺咗十億美金，喺亞洲就去咗新加坡，我哋失咗呢個機會」，她詢問政府會否積極爭取如Beyonce等國際頂級巨星或內地「頂流」來港舉辦演唱會，她多次重覆「要積極啲啊嘛」。
楊潤雄：邊個嚟、邊個唔嚟交返畀市場決定
楊潤雄表示，啟德體育園啟用後，政府與營運商會互相合作，吸引更多外國歌手、組合來，「至於個別話邊個嚟、邊個唔嚟就交返畀市場去決定，因為我哋都好難政府話一定要攞到邊個過嚟，我哋先叫做成功或者失敗，我哋就唔係咁樣考慮。」
民建聯立法會議員周浩鼎詢問政府會否「主動出撃」、「主動落水」邀請國際巨星來港，以展示政府的誠意。楊潤雄表示，有適當時機時會透過中介機構、主辦方邀請國際歌星來港，不過他重申不同種類的歌星都可以吸引其受眾。
建制派「班長」廖長江表示，外界質疑香港演唱會場地的設備有待改進，詢問當局會否更新設備。楊潤雄表示，現時的演唱會主辦方對演唱會設計都有自己要求，認為靠政府設計，倒不如提供空間讓主辦方自由發揮。