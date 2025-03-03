北都｜民建聯倡分期補地價及延長短租約　設管理局統籌發展

上周公布的下年度《財政預算案》列明政府將優先為北部都會區投入資源。民建聯今日（3日）提出5項倡議，包括政府提供多元的土地發展模式，包括分期補地價、現時「短期租約」形式批地以七年為限延長至至少十五年，方便企業作長遠投資規劃，並建議研究訂立《北部都會區條例》，及設專門公司或北都管理局高層次統籌涉北都發展事宜，以免政出多門及拆牆鬆綁，以加快北都的發展步伐。



劉國勳今日（3日）就北都發展提出多項建議（民建聯直播截圖）

民建聯立法會議員劉國勳表示，政府應以「戰略留白、動態規劃」的方式推動北都發展，建議政府盡快將土地以不同形式發展，讓產業加快落地，令資金更快「回籠」。劉國勳表示，現時《土地（雜項條文）條例》原則上限制短期租約為7年，建議就發展產業提供特長租約，將上限延長至15年或20年。

他續說，企業對租約僅數年的土地難作規劃長遠投資，特別是創科新興產業，強調租約太短成為產業發展的阻力，難以支撐企業中長期投資需求。他又認為，政府可以參股形式向企業提供土地，待日後企業成功發展，可以分享相關的成果和利潤。另外，政府亦可以將土地招標從「價高者得」轉向「產業綁定」或者「建設設計」的「雙信封制」（即技術標和價格標」。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

倡訂北都條例或北都管理局 既拆牆鬆綁兼由高層次統籌發展

劉國勳表示，北部都會區作為綜合發展的都會，涉及範疇多而廣，除硬件建設外還包括環境、通訊、創科及產業落地等等，相關工作涉及不同政府部門和法例，建議研究設《北部都會區條例》，在各方面拆牆鬆綁，為北部都會區發展提供法例上的空間，並設立成立專門公司或機構如北都管理局等，以較高層次統整北都相關的發展，以免政出多門、拖慢建設進度。

他亦建議在北部都會區推行「1.5 級產業園」先導計劃。他指出，內地多個城市包括深圳、珠海及東莞等，均先後採用「1.5級產業園」作試行發展，例如深圳大疆天空之城總部，強制使用模組化建築技術，從設計到峻工僅28個月，如政府參考相關模式，相信可為北都創科發展匯聚人氣，同時亦為未來升級和繼續發展預留彈性。