財政預算案2025｜沒提及明日大嶼 　消息：唔代表唔做但北都優先

原訂今年開展的「明日大嶼」交椅洲人工島填海工程，繼去年宣佈推遲後，今年的財政預算案演辭全文更是沒有提及。政府消息人士表示「唔提唔代表唔做」、「冇工程會擱置」。不過由於政府建設北部都會區要「提速提效」，加上較快成功造地，故此會優先。

政府財赤，但未來數年的基本工程開支不減反增，開支將進入「高峰期」，由去年預計平均每年900億元，增至未來平均每年1200億元。政府消息人士表示，是由於北都工程陸續展開，進度加快，部分公共工程亦提前開展，所以開支增加。



發展局早前公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案構想圖。（發展局圖片）

交椅洲人工島冇影 北都要「繼續提速推進」

去年財政預算案指，政府會繼續推展各項交椅洲人工島的相關研究，具體推展時間需要考慮公共財政狀況等因素。財爺陳茂波當時預告，交椅洲人工島填海工程有可能比原定的2025年底「推遲少少」，但強調一定會推行。

今年預算案演辭並未有提及交椅洲人工島，內文提及北部都會區18次，指香港要加速建設，投資未來，更設立獨立章節交代產業及空間布局。在「強化財政整合計劃」下的章節，提到政府會以身作則顯示節流決心，「但同時確保維持高水平的公共服務，並繼續提速推進北部都會區和與經濟民生相關的基建工程項目」。

財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布《財政預算案2025》（盧翊銘攝）

消息人士：唔提唔代表唔做

政府消息人士表示，演辭沒有提及交椅洲人工島及明日大嶼，「唔提唔代表唔做」，政府已開展環評等前期工作，又說「冇工程會擱置」。北都及交椅洲人工島屬規模較大的項目，政府需考慮工程界的人手問題。北都項目可以較快造地，因此會優先加快進度，達至財政司司長所指的「提速提效」。

發展局局長甯漢豪上月曾指仍在研究交椅洲人工島項目，不存在放棄。(資料圖片)

發展局上月曾強調不存在放棄人工島項目

預算案未出爐之前，政府其實已調低了交椅洲人工島項目的優次，推遲目標至爭取今屆政府任期內開始。發展局局長甯漢豪上月曾指仍在研究，不存在放棄，會「咬實牙根」推展。

不同工程要排優次，或者視乎開工年期以及我們所做的研究，可否攤長少少去做，不是不做，不過是攤長少少去做。我想現在交椅洲人工島的情況，我們的研究、準備工作其實繼續進行中。 發展局局長甯漢豪

消息人士表示會「提速提效」建設北部都會區。(發展局圖片)

未來平均每年工程開支增至1200億元

今年預算案提及北部都會區工程陸續展開，加上基建工程，政府的基本工程開支將進入「高峰期」。基本工程開支由去年預計平均每年約900億元，增至未來平均每年約1200億元。

政府消息人士表示，這是由於北都工程陸續展開，進度加快，加上部分公共工程提前開展，「將往後幾年嘅工程提早咗做」，所以開支增加。

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