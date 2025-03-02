預算案開支不包明日大嶼填海　陳茂波：可以拖慢啲　集中資源北都

新一份財政預算案提出發債1500億元至1950億元，應付基建開支。財政司司長陳茂波今天（2日）確認開支不包括「明日大嶼」交椅洲人工島基建發展，形容可以「拖慢啲」，目前集中精力和資源在較快見到成效的北部都會區。



陳茂波。（資料圖片）

明日大嶼填海開支「無包住」 陳茂波：可以拖慢啲

陳茂波出席無綫電視節目《講清講楚》，被問到新一份財政預算案預測未來幾年的開支，是否包括「明日大嶼」交椅洲人工島發展，他確認「無包住」，可以按形容決定何時推展，亦未必加劇財赤。

北大嶼對出填海，時間推展上可以拖慢啲，因為我哋要發展北部都會區，我哋要集中資源同精力喺嗰度，因為嗰度最快見效。 財政司司長陳茂波

被問到「明日大嶼」發展是否要延至五年後，以顧合政府收支平衡，陳茂波表示人工島發展講求是否需要這幅地，如果很快需要這幅土地便會開展項目。（資料圖片）

陳茂波：「明日大嶼」未使咁急

被問到「明日大嶼」發展是否要延至五年後，以顧合政府收支平衡，陳茂波表示人工島發展講求是否需要這幅地，如果很快需要這幅土地便會開展項目。

如果發展因住個形勢嚟轉變，未使咁急呢我又唔使咁快做。 財政司司長陳茂波

他說過去有不少人向政府推薦自己的填海技術很先進，亦做了很多相關項目，提議「不如你包晒畀我做，喺中間大家分地，呢個都可以諗。」

北部都會區部分商業地或改作住宅

陳茂波口中要集中資源發展的北部都會區，部分用地已劃作商業用地，他透露已檢視北都土地用途，認為在市場及商業營運模式轉變下，部分商業地可能改作住宅或其他用途。至於用地佔比，他說不會劃死線，期望提供更多彈性，包括北都可以有更多模式的公私營合作。