預算案｜何志平：開源意味重整利益　大刀濶斧改革加快發展再定位

董建華任特首期間出任民政事務局局長的何志平，今日（4日）在報章撰文論及新一份預算案出台後，進一步引起香港經濟改革的關注。他指政府要開源，意味着重新調整利益，必然牽涉社會各階層的博弈；香港的根本問題是要進行大刀闊斧的改革，如何配合新時代中國特色社會主義現代化建設的步伐，加快香港經濟社會發展的再定位。



至於本港的財政改革，他認為政府如何開展破釜沉舟、破格創新的改革，取決於怎樣理解「一國兩制」新階段的要求。



何志平（資料圖片）

何志平今日在《文滙報》撰文指，新一份財政預算案出台，進一步引起香港經濟改革的關注，這是事關鞏固特區政府財政實力，推動香港經濟更快發展、改善民生的重要選擇。他指，因着隔壁的競爭對手新加坡，去年庫房「水浸」，全民「派錢派糖」，有人呼籲香港向新加坡學習。他坦言對此不以為然，新加坡經濟是典型的「大政府小市場」經濟發展模式之下的「藏富於國」，與香港以往奉行的「小政府大市場」理財原則下的「藏富於商」與「藏富於民」，完全不可同日而語。

他又回溯香港的發展歷史，指港英政府施行「無為而治」，政府主要工作就是協調，不投入，不投資，不在「租借來的地方」做長久而帶不走的建設。港英政府盡量不承擔任何開支和責任。港英政府的理財原則總結起來就是用公權力，出政策支持，出關係，付鈔是不太可能的！他認為，這種特殊的管治思維和手法給香港帶來深遠影響。如今香港面臨的一些挑戰，要看到的不僅僅是表面上的財政困難，更要看到過去幾十年複雜的政治、經濟運作留下的痼疾弊端。要打破這種困局，絕對不是靠一時的節流就能立馬解決，需要創新改革。

何志平撰文指政府要開源意味重新調整利益（黃偉民攝）

開源意味重新調整利益

何志平指，特區政府要開源，就意味着重新調整利益，必然牽涉社會各階層的博弈，難免會引起更多爭論。如今香港需要的不僅是平衡節流開源的關係，根本問題是要進行大刀闊斧的改革，如何配合新時代中國特色社會主義現代化建設的步伐，加快香港經濟社會發展的再定位。

最後，他強調特區政府如何觀史知今思進退，謀定而後動，如何開展破釜沉舟、破格創新的改革，取決於怎樣理解「一國兩制」新階段的要求，取決於特區政府與全港市民萬眾一心，全力突破既有體制的局限，不懼外部勢力和利益集團的干擾，不計較一時得失，着眼長遠發展，方能涅槃重生。