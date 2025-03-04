來稿｜預算案理財有方　新加坡富有遠見

來稿作者：陳文坪



新加坡2025年預算案可說是面面觀，是第四代領導班子接棒後的首個預算案。總理兼財政部長黃循財以「齊心前進，邁向未來」為主題，發布2025財政年預算案聲明。這不但是一份全民共享國家經濟繁榮的預算案，也是一份具前瞻性、未雨綢繆、居安思危的預算案。

新加坡政府深知人民在過去一年裏受到通脹影響，生活費增加了。因此，在預算案中也不忘給予國人實質補助以減輕生活費負擔。例如預算案再次發放社區發展理事會購物券（CDC Vouchers），每戶家庭可獲得800元，還有提供水電費回扣、組屋雜費回扣、氣候優惠券、教育儲蓄戶頭填補、消費稅補助券等等。這些不但可以協助獅城人民降低生活費的開支，也是加強社會契約、建設更加包容社會、增強社會安全網的有力措施。

不但如此，今年恰好是新加坡建國60周年（SG60）。政府特地在預算案中推出SG60配套，與人民分享國家發展的繁榮成果。預算案派發600新元的SG60鄰里購物券給年滿21歲的人民，年滿60歲者可獲得多200新元，也就是800新元。

新國也首次推出100元的新加坡文化通行證（SG Culture Pass）給年滿18歲的人民用來觀賞和參與本地藝術和文化活動。推出SG Culture Pass是一項新創。長遠來說，可以提升國人的精神面貌、藝術鑑賞水平。培養國人對藝術的興趣愛好須從青少年開始，推出文化通行證可以讓人民更早接觸藝術，培養成為生活的一部分。

全民享有SG60鄰里購物券，而且數額之多，範圍之廣，加上也派發給每個家庭的CDC Vouchers，單這兩項，許多家庭都可獲得數千元不等，「紅包」數目非常可觀。平心而論，如不是國庫有盈餘，巧婦也難為無米之炊啊！從這一點來看，充分說明政府理財有方、用心投資，謹慎理財。

早前的研究表明，隨着氣候暖化，估計到了本世紀末，新加坡四周的平均海平面可能上升高達一米；若遇到漲潮和風暴潮同時發生，海平面甚至可能上升四五米。新加坡是個低窪島國，三分之一的土地比平均海平面高不足五米。由此可見，地球暖化，海平面上升，給四面環海的新加坡帶來巨大沖擊。如不保護，一些低窪地帶將隨海平面升高而被海水淹沒，或被海浪湧入而氾濫成災。

新加坡政府具有前瞻性眼光，對未來百年防護大計已有長遠規劃。早在2019年，時任總理李顯龍就在國慶群眾大會演說中提及建造「長島」防洪的計劃，預計未來100年，政府須投入1000億元來應對海平面上升構成的威脅。

回顧2020年預算案，新國政府就成立「海岸及洪水防護基金」，並注入50億元；2022年，市區重建局的長期規劃檢討展覽上展示「長島」防洪建造方案。2023年，國家發展部長宣佈「長島」的發展計劃。可見，短短數年裏，「長島」的計劃，已從提出邁向規劃與建設中。這也是新國政府做事效率。

而今年財政預算，再次撥款50億元至海岸及洪水防護基金，用於建設「長島」防護設施。「長島」建設是百年大計，時間之長，須跨越數代人；投入之大，更須要財政有盈餘。這一未雨綢繆的規劃，就如同「前人種樹，後人乘涼」的精神傳承與理念。因此，一個強而有力的政府，帶領國人邁向下個發展階段，確保國家經濟持續的發展，確保百年大計能生生不息。

2025年財政預算，可說是放眼長期發展、兼顧中期需要、照顧近期需求的預算案，是打造一個更包容、更公平的社會，併為綠色城市、人工智能、創新城市提供必要的資源。

新加坡、香港兩個城市具有相同的歷史背景，同是英國殖民地。因而在文化、語言、法律、公務員制度等都有類似的地方。新加坡2月18日公布預算案，而港府26日宣佈預算案。兩地相差一周，各自是否有壓力？就不得而知。其實，星港兩地合作多於競爭，兩地有着緊密的經濟聯繫。而本年度新國派發「大紅包」後有68億新元預算盈餘，港府預算赤字為872億港元。港府會否承受更大「壓力」？

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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