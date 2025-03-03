來稿﹒財政預算案｜構建數字化政府　推動本地科技產業的生態建設

來稿作者：張展鵬



香港特區政府在2025/2026年度財政預算案中銳意投入更多財力及物力推動科技創新，筆者認為這項戰略舉措不僅為香港的經濟發展注入新動力，也為財政資源的優化配置提供了新的思路。政府在科技領域的投入不應僅被視為一種財政支出，而應是一種具有前瞻性和策略性的投資。透過善用科技，政府可以在多個層面實現資源優化，同時為香港科技業界創造更多需求和發展機會。

首先，政府可以就自身在數字政府、大數據、人工智慧及機械人的實際需求及應用領域，為市場投入種子基金及援助為本地科技企業提供豐富的應用場景和合作機會。由政府主導市場創造機制，從而有效彌補市場初期的不足，並激發科技企業的創新活力，進而帶動整個產業的發展。同時，政府可以透過採購本地科技企業的產品和服務，直接為這些企業創造穩定的訂單，促進其成長。

其次，科技創新成果的產出將為香港帶來新的商業機會。香港作為國際金融貿易中心，具備將科技成果轉化為商業價值的獨特優勢。政府可以透過政策引導和資金支持，鼓勵本地科技企業將研發成果推向國際市場，提升香港在全球科技產業鏈中的地位。例如，香港在金融科技、人工智慧和新能源科技等領域已經取得了一定的成果，政府可以進一步推動這些領域的技術輸出，吸引國際投資，拓展海外市場，進而為香港經濟帶來新的成長點。

最後，透過推動科技成果轉化和產業化，特區政府能夠減少對外部商家的過度依賴。例如，透過發展本地的科技產業，政府可以將財政資源更多地投入具有戰略意義的領域，而不是單純依賴傳統商業模式的稅收和利潤。不僅能提升財政資源的使用效率，還能增強香港經濟的韌性與自主性。

相信透過以上措施，在政府有力帶領下能為香港科技業界提供廣闊的發展空間和市場需求。

作者張展鵬是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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