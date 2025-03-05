桌球大獎賽｜羅淑佩讚卓林普屢解士碌架　以香港居民身份旗開得勝

世界格蘭披治桌球大獎賽2025周二（4日 ）在啟德體藝館舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席賽事開球禮，並觀看桌球世界「一哥」卓林普（Judd Trump，又譯特林普）以優才計劃來港後，首次以香港居民身份在「主場」迎戰英國球手加利威爾遜（Gary Wilson）的賽事，大讚非常精彩。



讚在香港新主場造出一桿142度佳績

羅淑佩在社交媒體表示，有別於表演賽，這是關乎分數和排名的賽事，球手都全力拚搏，出盡真功夫，非常精彩。

她指出，在7局4勝的比賽中，Trump在香港新主場造出一桿142度佳績。「第六局雙方爭持十分激烈，打至枱上剩下顏色波，Wilson必須靠不斷set snooker才能保持爭勝機會，而Trump不斷破解，最後贏81：45，大分4：2以香港居民身份旗開得勝！」

羅淑佩形容賽事「真心好睇」，因此回家後繼續看當晚第二場賽事的直播。她也感謝好友傳來她主持開球禮的短片，稱「我開球時能為自己擺個『枕手』，打出的白波也能觸及紅波！」

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特林普感主場壓力 「我覺得今場要贏」

特林普上周在玉山世界公開賽意外地32強止步，今次在香港「主場」沒有再倒灶，這名世界第一直言在香港出戰有壓力，「很高興首次以香港居民身份出戰，在場有不少球迷支持，對我來說都是壓力，我覺得今場需要取勝，加上對手（加利威爾遜）很有能力，今場十分難打，我在第2局『起Break』，我更想努力爭勝繼續留在香港比賽」。