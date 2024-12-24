特林普隨奧蘇利雲腳步來港 8歲已想做「新奧蘇」曾感激一同訓練
撰文：威廉神
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世界桌球「一哥」特林普（Judd Trump，又譯卓林普）透過優才計劃來港，成為繼奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）後，又一位以優才計劃取得香港居民身份的桌球巨星。
特林普和奧蘇同樣是英格蘭人，作為兩代桌球巨星，兩人既是對手，但關係一直密切，特林普更自小視「火箭」為偶像。
特林普生於1989年，現年35歲；而奧蘇利雲則比他大14年，即在1975年出生（49歲），不過兩人甚有淵源，特林普更是自小視奧蘇為偶像，他在2012年，即22歲之時為《標準晚報》做訪問，內裏提到：「8歲的時候，我已經想成為下一個奧蘇利雲。」
兩人由2008年開始已多次在職業賽事交手，當時特林普說：「當我年紀更小的時候，跟奧蘇交手是最大壓力的事，但現在已不一樣。」至今兩人曾34次在比賽中碰頭，奧蘇以18勝稍佔上風。
英國《鐵路報》曾報道，特林普在21歲時加盟位於英國東倫敦羅姆福德的桌球會Grove Leisure，在該處，他曾與多位知名球手一同練習，當中包括當時已贏得3屆世界錦標賽冠軍的奧蘇利雲。
2022年，兩人在世界錦標賽決賽交手，最終「火箭」獲勝，當時兩人在賽後雙擁良久，特林普雖然落敗，但仍向奧蘇道：「謝謝你讓我跟你一起訓練，你特地為我騰出時間，我由衷感謝。你總是照顧我。你在桌球上的決心、付出的一切，你是值得贏得這些榮譽的。」言辭間充滿對偶像的欣賞，現今隨「火箭」腳步來港，一切似乎相當自然。
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