兩會｜李家超去年掛「0023」列席證後通過23條　今年獲發這個號碼

總理李強今天（5日）發表的《政府工作報告》首提港澳要「深化國際交往合作」，更好融入國家發展大局，重申支持港澳發展經濟。行政長官李家超回應指，香港會全力發展經濟，推動粵港澳大灣區高質量發展建設，以及深化國際交往合作，加強內聯外通的橋樑作用。



2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強發表任內第二份《政府工作報告》。（香港01）

《政府工作報告》首提港澳要「深化國際交往合作」

第十四屆全國人大三次會議今天在北京召開，李強任內第二份《政府工作報告》文本提及要支持港澳發展經濟、改善民生，首次提到港澳要「深化國際交往合作」。報告文本亦提到，要提升粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。

行政長官李家超列席第十四屆全國人大三次會議開幕會。（李家超Facebook）

李家超：全力發展經濟 發揮國際化優勢

列席開幕會的行政長官李家超，隨後在Facebook回應稱政府會繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，並全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。

李家超指，會進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設，積極融入國家發展大局，並提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用。

行政長官李家超列席第十四屆全國人大三次會議開幕會。（李家超Facebook）

去年23條立法李家超列席證「0023」 今年「0019」

值得一提的是，去年李家超獲編配的列席證號碼是「0023」，「23」這個數字與當時即將訂立的基本法23條，可謂很巧合。 今年，李家超列席證號碼是「0019」。