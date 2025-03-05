兩會｜李強首次提及港澳「深化國際交往合作」　重申支持發展經濟

第十四屆全國人大三次會議今日（5日）在北京召開，國務院總理李強發表任內第二份《政府工作報告》，有關港澳的篇幅一如以往提及「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治，以及支持港澳發展經濟、改善民生，不過報告文本較以往新增一句「深化國際交往合作」。



第十四屆全國人大三次會議今日（5日）召開，李強發表《2025年政府工作報告》。（資料圖片）

首次提及港澳「深化國際交往合作」 重申支持發展經濟

根據現場派發的《政府工作報告》文本，提及要全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實 「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強發表任內第二份《政府工作報告》。（香港01直播）

與去年的《政府工作報告》比較，「深化國際交往合作」是今年新增，亦是李強首次提及的字眼，雖然沒有如去年般提及「積極參與粵港澳大灣區建設」，但保留「更好融入國家發展大局」。今年的報告亦重提前年的「維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序」。

2024年，第十四屆全國人民代表大會召開第二次會議，國務院總理李強發表任內首份政府工作報告。（香港01）

2025年政府工作報告 - 港澳部分節錄

我們要全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、 「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序,落實 「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2024年政府工作報告 - 港澳部分節錄

我們要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、 「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定