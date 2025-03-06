李家超寫逾兩千字《政府工作報告》感想　稱香港的發展風光無限

總理李強昨（5日）發表新一份《政府工作報告》，行政長官李家超今（6日）發表對工作報告的兩千字感想，稱香港現時的施政方向正確，若按著這方向走，主動對接國家發展戰略，「香港的發展風光無限」。對於工作報告首提港澳要「深化國際交往合作」，李家超表示會深化對外交往合作，包括拓寬中東等新市場、積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）等。



2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強發表任內第二份《政府工作報告》。（香港01直播截圖）

李家超寫逾兩千字《政府工作報告》感想

李強昨日上午出席十四屆全國人大三次會議開幕會，發表新一份《政府工作報告》，有份列席開幕會的行政長官李家超，今晨在社交媒體發表逾兩千字感想。

李家超說，《政府工作報告》為全年經濟工作提供指導外，亦釋放了政策發展方向的信號，對「一國兩制」實踐亦具有重要指導意義。

他續指，報告特別注重高質量、抓改革、惠民生、強信心，如從構建高水平社會主義市場經濟體制、建設現代化產業體系、推進鄉村全面振興等方面，提出年度工作安排和重點任務；亦關心民生發展，例如提出居民收入增長和經濟增長同步的預期目標、「惠民生」舉措的重點任務。

行政長官李家超列席第十四屆全國人大三次會議開幕會。（李家超Facebook）

稱港主動對接國家戰略 將「風光無限」

至於《政府工作報告》帶來的啟發，李家超首先指出，特區政府的施政方向正確，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，繼續團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，全力發展經濟、改善民生。

李家超續指，按著這正確的施政方向走，主動對接國家發展戰略，「香港的發展風光無限」。具體來說，要加快建設國際創新科技中心，鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地等。他亦提到要推進北部都會區、河套深港科技創新合作區和粵港澳大灣區發展。

3月4日，行政長官李家超抵達北京準備列席全國人大會議開幕會。（李家超Facebook）

回應政府工作報告首提香港要「深化國際交往合作」

今年《政府工作報告》的港澳篇幅有新焦點，即首次提及港澳要「深化國際交往合作」，以積極融入國家發展大局。對此，李家超表示，會繼續深化對外交往合作，在鞏固與歐美等傳統市場的經貿關係之餘，大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，並鞏固區域合作；積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

他亦表示，香港會為高質量共建「一帶一路」發揮獨特作用，對外說好國家故事、說好香港故事。