兩會｜李家超、岑浩輝互幫對方「揸機」 人大開幕後兩人忙留倩影
撰文：文維廣
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總理李強今日（5日）在北京第十四屆全國人大三次會議發表政府工作報告後，香港行政長官李家超及澳門行政長官岑浩輝未有馬上離開，把握時間在現場互相「揸機」打卡留念，期間一度被多人「拉住打卡」。
大會結束後，李家超與岑浩輝與多位人大代表打招呼，李家超更豎起拇指向遠處的人大代表揮手，及後李家超與岑浩輝二人繼續留在人民大會堂合照留念，並分別與多人打卡，包括身兼全國人大常委的澳門立法會主席高開賢、澳門全國人大代表團團長劉藝良等。
從其他鏡頭見到，當岑浩輝與他人合照時，李家超更負責「揸機」，相反當李家超與他人合照時，岑浩輝亦有臨時充當攝影師。李家超臨走前與多名港區人大代表打招呼，包括吳秋北、陳勇、陳帆，眾人交流合照留念後離場。
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