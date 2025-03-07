兩會｜丁薛祥晤港區人大　李慧琼：要敢於向破壞國安言行說不

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，繼昨日（6日）會見港澳政協委員後，今早（7日）在人民大會堂香港廳，參與人大港區代表團審議。全國人大常委李慧琼率先發言指，作為港區代表，要深刻認識「一國」是「兩制」的根和本，帶頭引領推動香港社會，形成對「一國兩制」方針的高度認同；又提到要敢於向一切破壞國家安全的言行說不。



丁薛祥參與港區大人會議（網上圖片）

率先發言的李慧琼指，總理李強的《政府工作報告》，再次重申要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實愛國者治港原則。 她指，「一國兩制」實踐也進入了新的階段，港區全國人大代表要以至真至誠的愛國情懷，和「敢為人先」的奮鬥精神，發揮先鋒表率作用，積極為國履職擔當。

李慧琼又指，作為港區代表，要深刻認識「一國」是「兩制」的根和本，帶頭引領推動香港社會，形成對「一國兩制」方針的高度認同；又提到要敢於向一切破壞國家安全的言行說不，不斷提升香港市民，特別是年輕一代，對憲法和基本法的正確認知，深化國家安全教育。她又指，要發揮好自身專業的資源優勢，持續投身大灣區建設及「一帶一路」發展，並深度參與北部都會區建設。

港澳辦主任夏寶龍和副主任農融、中聯辦主任鄭雁雄、科技部部長陰和俊、國務院副秘書長王志軍，及國務院研究室副主任肖炎舜亦有參與會面。