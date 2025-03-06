兩會｜丁薛祥晤港澳政協　回應委員：華僑更能體會香港獨特的地位

國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥，今日（6日）上午在北京政協禮堂出席港澳地區全國政協聯組會議，會見港澳區的全國政協委員。會議由全國政協副主席何厚鏵主持，他表示丁薛祥出席充分體現中央對一國兩制事業的高度重視，對港澳地區親切關懷。中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英和咸輝列席主席台。



丁薛祥會上回應全國政協常委姚志勝發言，表示對方心繫祖國統一大業，做了很多工作，身為華僑更能體會香港的獨特地位，即背靠祖國、聯通世界。



丁薛祥聽取委員發言。（港台影片截圖）

全國政協常委姚志勝在會上第一個發言。（資料圖片/ 姚志勝提供圖片）

丁薛祥：華僑更體會香港背靠祖國的獨特地位

港澳地區全國政協聯組會議早上在北京政協禮堂舉行，共6名政協委員發言，第一個發言的是全國政協常委姚志勝，主題是服務國家高水平開放，香港高質量發展。姚指香港是全球排名第三的國際金融中心，認為要對準全球最高標準制定改革路線圖，力爭超越取代英國倫敦，成為全球第二的國際金融中心，順應國家金融開放的需要。

丁薛祥簡短回應，指姚志勝應該是泉州人，知道他長期心繫祖國統一大業，做了很多工作。丁又指姚作為華僑，更能夠體會香港背靠祖國、聯通世界的獨特地位。丁薛祥指姚的建議「特別好」，特別是涉及發展生產性服務業的部份。