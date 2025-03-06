兩會｜丁薛祥籲香港平衡國家安全拼經濟　形容勢頭已回復至2019年

主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥今日（6日）在北京會見港澳區的全國政協委員，據悉，丁薛祥會上亦提醒香港金融發展要由以前的大多引進來，變為未來要走出去。



有委員引述丁薛祥表示明白香港正面對的問題，特別是經濟方面，不過形容目前經濟勢頭回復到2019年，相信在祖國支持下香港發揮好「一國兩制」是正確方向。亦有委員引述丁薛祥呼籲香港上下一心拼經濟謀發展，並要與國家安全取得平衡，不要忘記外部環境影響。



3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議。（港台影片截圖）

丁薛祥明白香港經濟問題 形容勢頭回復至2019年

據了解，會議歷時1.5小時，有份出席聯組會議的港區全國政協委員管浩鳴會後引述丁薛祥表示，港澳是國家的掌上明珠、是鑽石般閃閃發光，提醒香港要有更多信心做好超級聯繫人的角色，雖然受到外部打壓，但中國人底氣很足，認為不會影響新質生產力研究發展。

管浩鳴引述丁薛祥呼籲政協面對困難時要堅決回應，不要退縮，並指明白香港正面對的問題，特別是經濟，不過形容香港目前經濟勢頭已回復到2019年，相信在國家支持下發揮好「一國兩制」是正確方向。

3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議。（港台影片截圖）

丁薛祥撐香港拚經濟 總商會陳瑞娟：為特朗普打壓作準備

另一名港區全國政協委員、總商會主席陳瑞娟引述丁薛祥表示，很開心去年香港就基本法23條立法，現在處於由治及興階段，很多方面都穩步前進，希望香港積極融入國家發展大局，到大灣區發展。

她說雖然丁薛祥無特別提到北部都會區，但商界都要多合作，要知道中央非常支持香港經濟發展，並用好一國兩制優勢，與國際有更多交往，開發新市場，如最近去中東交流，亦要留意地緣政治發展，「打壓好多年前Trump（特朗普）1.0時已經發生，要作好準備」，總商會將於4月出訪美國，加強國際交流合作。

3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議。（港台影片截圖）

丁薛祥：平衡國家安全拼經濟

港區全國政協委員高永文引述丁薛祥表示，香港要上下一心拼經濟謀發展，並要與國家安全取得平衡，不要忘記外部環境影響，地緣政治仍然衝擊香港，試圖挑起問題影響「一國兩制」，同時部分外國的反中亂港份子都會說三道四，要居安思危不可放鬆。

另一名港區全國政協委員黃錦輝引述丁薛祥指，全球經濟情況較為動盪，舉例中美貿易戰、科技戰等問題預料會持續，但港澳依然要把握機會，發揮好國際化、超級聯繫人、增值人的角色。此外，丁薛祥提到河套、橫琴、前海的發展，要善用私人企業推動發展。

3月6日，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥列席港澳地區全國政協聯組會議，圖為港澳辦主任夏寶龍。（港台影片截圖）

丁薛祥要求政協多落區了解市民所需

另一名與會的全國政協常委、澳門立法會議員何潤生引述丁薛祥要求港澳全國政協委員多宣傳國家大政方針，全力支持澳門新一任行政長官以及新一屆特區政府，希望能夠開好步。他引述丁指澳門亦面對拼經濟、謀發展的重要關鍵期，亦要求委員多建言、多獻策，推動兩地適度多元發展。

何潤生又引述丁薛祥要求政協多落區了解市民所需，「通過政協提案、社情民意等亦做好我們的研調」，令有關工作能夠反映，希望中央部委能夠重視。