兩會｜王靈桂：千億財赤對香港不算甚麼　一簽多行範圍定越來越廣

全國政協會議今日（10日）在北京閉幕，身兼全國政協的港澳辦副主任王靈桂表示，以香港去年的經濟增長比率和經濟規模，千億元財赤不算甚麼。他又指，去年中央推出百多項惠港措施，相信今後惠港措施只會越來越多，其中赴港「一簽多行」範圍一定會越來越廣。



港澳辦副主任王靈桂。（行政長官辦公室）

王靈桂表示，香港去年經濟增長超過2%，經濟狀況在發達經濟體中不弱，近千億元赤字亦相對其他經濟體低，對香港規模的經濟體而言不算甚麼。 王靈桂指，去年中央推出百多項惠港措施，相信今後惠港措施只會越來越多，其中赴港「一簽多行」範圍一定會越來越廣。

王靈桂指內地與香港血濃於水，內地旅客和港人定會相處得來（歐嘉樂攝）

過去人流控制曾出現不愉快事情

他又說，明白過去在人流控制方面，曾出現問題題：「在人員的控制方面，應該是香港同胞、香港市民要做好思想的準備，為甚麼呢？過去有些不愉快的事情，經過這段時間，大家再處理這些問題的時候，可能會更恰當一下，因為畢竟是血濃於水，大家一定會相處得很好。」

當再被及到年底的本港立法會換屆選舉，王靈桂指，一定要選出有擔當、有能力、有水平、樂於為市民服務及謀福利的議員，議員亦必然要愛國愛港。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強發表任內第二份《政府工作報告》。（香港01）

香港下一步在背靠祖國同時 進一步加強國際連繫

至於總理李強今年的《政府工作報告》提到，香港要深化國際交往合作，王靈桂認為，香港作為超級聯繫人，一直發揮「聯通世界」的作用，下一步在「背靠祖國」同時，要進一步加強與國際連繫。