兩會｜一簽多行會擴展至佛山 青島赴港自由行實施良好
撰文：文維廣
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全國兩會將在北京召開，全國人大今日（4日）舉行預備會議。全國人大代表、佛山市市長白濤今日（4日）指，香港「一簽多行」措施應該會擴展至佛山，相關部門正全力推進當中。而另一名全國佛人大代表、青島市委書記曾贊榮表示，自由行實施近一年以來，情況非常好，對青島與香港、澳門的交往帶來很大便利。
白濤今早出席全國人大會議預備會議前表示，歡迎香港市民到佛山旅遊，指兩地交往沒有障礙。 白濤又指佛山會營造最好的營商環境，歡迎香港企業到佛山發展。
另外，青島市去年新增為內地赴港澳個人遊城市。全國人大代表、青島市委書記曾贊榮表示，自由行實施近一年以來，情況非常好，對青島與香港、澳門的交往帶來很大便利。
曾贊榮又表示青島與港澳有很多來往，包括科技創新、金融和航運方面。
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