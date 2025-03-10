孫東：手機版「港話通」盡快推出　財赤下更有針對性投資創科

創新科技及工業局局長孫東指，黃廷方慈善基金與信和集團捐贈港幣2億元給InnoHK香港生成式人工智能研發中心，主要用於研發中心盡快建立服務平台，為市民大眾提供由研發中心基於港產大模型HKGAI V1所推出的手機版「港話通」對話服務。他指，希望借助這筆捐款，盡快建立服務平台，並向市民推出服務。



至於下年度預算案提出要削減政府開支，會否令政府減少了對人工智能研發的支持，他則強調，創新科技及工業局跟其他各局一樣會執行政府方針。在財政相對比較收緊的情況下，未來對創科的支持和發展會更加有重點、有針對性的去做。



孫東稱會盡快推出手機版「港話通」服務（鄭子峰攝）

孫東稱，上星期召開的十四屆全國人大第三次會議，總理李強的《政府工作報告》提到要持續推進「人工智能+」行動，特區政府已將人工智能列為關鍵產業，而且提出要大力推動人工智能的創新並賦能各行各業發展。他相信，人工智能技術首先要為市民大眾服務，以展現人工智能技術的創新和包容性。

他又指，隨着不久的將來「港話通」推出，希望香港人工智能技術進一步向其他領域，比如法律、金融、教育、醫療、交通等領域各種應用場景延伸，助力香港的高質量發展。

（左起） 黃廷方慈善基金董事暨信和集團集團聯席董事黃永龍、黃廷方慈善基金董事暨信和集團慈善事務董事黃敏華、黃廷方慈善基金董事暨信和集團副主席黃永光、財政司司長陳茂波、科大首席副校長兼InnoHK香港生成式人工智能研發中心主任郭毅可教授、創科局局長孫東教授及創新科技署署長李國彬出席捐贈儀式。（鄭子峰攝）

被問及今次為甚麼會接受地產商捐贈，及「對話通」服務何時可以推出時，孫東強調想政府歡迎社會各界的捐贈，幫助政府支持的研發中心盡快將科研成果落地，而且支持將產品用於服務市民大眾，他重申，希望「港話通」在不久的將來能夠推向市場，服務市民大眾。孫東強調，這次的捐贈體現政府、企業和科研界的合作，將助力加速香港人工智能的發展，惠及全社會。

「港話通」服務是本地業界基於首個將DeepSeek系統本地化模型所提供的服務，將DeepSeek系統本地化，設有對話及推理系統，可識別粵語、英語、普通話，將涵蓋五個系統，包括「港話通」、「港文通」、「港會通」、「港法通」、「港環通」。