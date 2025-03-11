兩會｜港區人大代表團提兩聯名建議　倡設購房資金通、碳交易中心

全國人大香港代表團通過提出兩項聯名建議，第一項是全國人大常委李慧琼提出建立「購房資金通」，便利內地人才來港置業，容許兩地居民以匯款方式直接將資金用在香港或內地購買物業。另一項是港區人大代表陳帆及陳曉峰共同建議推動香港碳交易體系建設，成立碳交易發展中心。兩項建議均獲得至少30名港區人大代表聯名，以香港團名義提交。



全國人大常委李慧琼。（直播截圖）

李慧琼的建議是希望在香港及內地之間建立「購房互聯互通機制」，打通人才壁壘。她早前曾表示，初步建議以國家外匯儲備0.5%至0.6%為基礎，讓「購房資金通」的資金池約100億至200億美元，有限制地放寬外匯管制，讓兩地人才用於購買物業。

至於陳帆及陳曉峰的建議，包括成立香港碳交易發展中心，聯合特區政府、上海環境能源交易所、港交所、專業團體共同組建。核心任務為建立統一碳登記系統、制定全生命周期綠色建築標準，推行強制分級認證、設立跨境碳交易爭議仲裁專庭等。