兩會｜梁振英論融入國家發展大局：中央部委和省市也要有開放意識

全國政協副主席梁振英在今日（10日）全國政協會議閉幕日，發文論及「融入國家發展大局」這個工作要求和工作目標，他稱在本次全國政協小組會議上，也專門討論過，是特大題目。他指，要做好香港、澳門融入國家發展大局的工作，中央有關部委和內地省市，也需要有較強的改革開放意識，尤其要不斷消除香港和內地之間人流、物流、資金流和訊息流的障礙。



他又指，香港更好融入國家發展大局的工作並不局限於經貿活動，在「一國兩制」安排下，香港的文化藝術體育、教育以致慈善公益活動都大有條件在祖國大地上大顯身手，更有條件在國際社會提升國家的軟實力。



梁振英 (歐嘉樂攝)

第十四屆全國政協第三次會議今日（10日）在北京閉幕（新華社圖片）

梁振英又稱，「融入國家發展大局」首先由國家主席習近平在2018年11月12日會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40週年代表團時提出。當日習主席總結了香港在國家改革開放進程中六個方面的作用，並提出四個新的希望，包括「更加積極主動融入國家發展大局。香港、澳門融入國家發展大局，是『一國兩制』的應有之義，是改革開放的時代要求，也是香港、澳門探索發展新路向、開拓發展新空間、增添發展新動力的客觀要求。」

而去年12月20日澳門回歸祖國25週年大會上，習主席再次要求香港、澳門「深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中更好扮演橋梁角色。」

他指，根據習主席2018年的講話，融入國家發展大局，是在「一國兩制」方針下的融入，是在改革開放的大前提下的融入。

梁振英創辦的共享基金會，早前與瓦努阿圖衛生部簽署為期兩年的「瘧疾、登革熱及蟲媒疾病防控項目」合作備忘錄，正式成為第8個項目國。（作者提供）

梁振英又以他近年在在廣州南沙、海南省、福建省和青島市成立合作諮詢委員會、南沙創辦非牟利的港人子弟學校，構建中藥材統一市場，及協助青海的食材、寧夏的葡萄酒和新疆的瓜果等走進香港、繼而走出國門和創辦共享基金會等工作為例，指相關工作皆有助推動香港和內地的兩地對接合作，無一不是為了香港更好融入國家發展大局，從而提取香港發展的新動能、香港市民發展事業、增加收入的空間。經驗說明，「融入國家發展大局」內涵豐富，香港人事業發展的機遇無限。