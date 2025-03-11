聯廈聯管｜深水埗將試行　政府：為保靈活性、參與大廈毋需相連

深水埗區議會今日（11日）討論民政事務總處計劃在興華街、欽州街 、南昌街、大埔道等一帶推行「聯廈聯管」試驗計劃。身兼深水埗區議會主席的民政事務專員黃昕然表示，當局希望今次試驗計劃有一定靈活性，因此內容不會訂得太過仔細，例如參與大廈不一定要相連。



黃昕然又指，樓齡方面不一定要介乎50至60年，有興趣投標的非政府組織亦不一定要獨立投標，可考慮與物管公司共同參與。他又呼籲有興趣參與計劃的業主可向區議員或日後中標的非政府組織提出。



（李澤彤攝）

多名區議員均表示歡迎，認為對區內舊樓的維修保養，及改善環境衛生等方面都有正面作用。其中，李詠民表示，區內有不少舊樓及「三無大廈」，部分大廈即使有業主立案法團，但大部分委員都是長者，根本無法處理大廈內的問題，如果參與計劃後，每戶只需付出數百元管理費，就可以聘請管理公司，協助管理大廈，將會是好事。他說一定會配合當局，向居民宣傳，又認為政府應多辦講座，讓更多居民了解。

深水埗區議會今日（11日）聽取政府介紹「聯廈聯管」計劃（區議員陳龍傑FB）

另一名區議員陳龍傑表示，深水埗區有2100多幢大廈，有物管公司的佔約929幢，無大廈管理組織的約430幢大廈，顯示區內仍有很多樓宇缺乏管理，因此認為計劃對於提高大廈管理需要有正面影響。但他認為計劃需要具備靈活性和延續性，因居民更期望能夠長期改善樓宇管理。

7民政及青年事務局長麥美娟稱，已預留七百萬元推行「聯廈聯管」計劃（夏家朗攝）

政府最快於六月會在油尖旺，深水埗，九龍城及荃灣四區，推行為期一年的「聯廈聯管」試驗計劃。透過在區內選定目標小區，各委聘一個非政府組織接觸區內「三無」大廈業主，共同聘用同一間物管公司聯合管理大廈，執行大廈日常管理工作。民政及青年事務局局長麥美娟曾稱，已預留七百萬元推行試驗計劃。