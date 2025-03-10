盛事3月｜陳國基看完高球賽睇哪吒　籲市民積極參與各項城中盛事

本港今個月有連場盛事，政務司司長陳國基星期日（9日）早上到粉嶺高爾夫球場看LIV Golf香港站最後一天的比賽，下午就到啟德一間戲院出席由香港青少年愛國主義教育基金會舉辦的《哪吒之魔童鬧海》電影觀影會，與一班基層市民一同觀看。



他表示，旅發局推出名為「香港盛匯超級三月」推廣活動，在超過1500間商舖提供160多項餐飲、購物及娛樂優惠，讓旅客和市民更加盡興地投入世界級盛事，呼籲市民積極參與各項活動，盡情體驗各項城中盛事。



政務司司長陳國基（前右）星期日（9日）早上到粉嶺高爾夫球場看LIV Golf香港站最後一天的比賽。（陳國基Facebook圖片）

陳國基在社交媒體撰文說，一年之計在於春，每年3月間，一系列本地及國際文化、體育和藝術盛事，加上展覽和活動匯聚香港，盡顯香港盛事之都魅力。

陳國基表示，今年LIV Golf香港站共有54位世界級球手參加，包括14位大滿貫冠軍。他說留意到不少外國遊客特意來港觀賞賽事，認為這類國際盛事絕對有助「說好香港故事」，讓外國遊客親身感受香港的魅力。

他讚揚LIV Golf主辦方在吸引人流方面花盡心思，加入表演環節之餘，又增設了不少親子玩樂設施和小食攤檔，令整個粉嶺高爾夫球場變身成為一個盛大的嘉年華場地，吸引大批本地市民帶同小朋友入場玩樂。

政務司司長陳國基（後左四）星期日（9日）早上到粉嶺高爾夫球場看LIV Golf香港站最後一天的比賽。（陳國基Facebook圖片）

至於《哪吒之魔童鬧海》電影觀影會，陳國基表示，觀眾有「共創明『Teen』計劃」學員、「社區客廳」會員、「愛心食肆、賞你惠食」受助長者、以及扶貧委員會委員。他指《哪吒2》自上映以來成績彪炳，在國內外掀起熱潮，累積總票房目前已經超過145億元人民幣，成為首部打入全球票房榜前十位的亞洲電影，成功用電影語言將中國優秀傳統文化和中國好故事帶到國際舞台。

香港青少年愛國主義教育基金會舉辦的《哪吒之魔童鬧海》電影觀影會，與一班基層市民一同觀看。（陳國基Facebook圖片）

他表示電影以中國名著《封神演義》為藍本，生動演繹中國獨特的「東方神話」世界，不但讓年輕一代以至海外朋友進一步了解中國神話故事背後所盛載的中國傳統文化精粹，更有助提升國家文化軟實力和中華文化的影響力。「影片中，哪吒面對艱難險阻和重重挑戰，絕不言棄。我認為哪吒這一份敢於挑戰自我，鍥而不捨努力的精神，實在值得我們學習。」

政務司司長陳國基說，哪吒面對艱難險阻和重重挑戰，絕不言棄，值得大家學習。（陳國基Facebook圖片）

陳國基表示，多項世界級體育、潮流娛樂及藝術文化盛事本月在香港陸續上演，當中包括呈現逾1,300位藝術家精心傑作的香港藝術節、載譽回歸香港的國際潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong、備受期待在啟德主場館舉行的香港國際七人欖球賽等等，呼籲市民積極參與各項活動。