《哪吒2》遲上映因有人「傾唔掂數｣　電檢審批特事特辦｜政圈風聲

一套《哪吒之魔童鬧海》電影在香港首映，官媒形容要出動到「中聯辦和港府大力協調」才能成功上畫，實屬罕見，畢竟這套電影在內地熱潮席捲全城，按往績應該迫爆戲院，究竟要協調甚麼呢？有知情人士向《香港01》透露，正正是這套電影太受歡迎，四間發行商都想爭獨家擁有，惟各方都「傾唔掂數」，最後出動內地有關單位一槌定音，由四間聯手發行，以致遲交香港電檢處審批。



再者，一般而言電檢審查不多於28天，據聞電影近日才送檢，所謂「協調」就是特事特辦一兩天內批准上映。有電影業人士笑言：「如果平時審查都快到咁，就拍晒手掌。」京官近期強調要「破局」，看來香港又有一個局要破。



電影亦會在2月22日港澳地區上映。（《哪吒之魔童鬧海》港版海報）

《哪吒2》總票房超越《侏羅紀世界》

《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）創下多個內地票房紀錄，據統計截至2月17日，《哪吒2》總票房已突破123億元人民幣，進入全球電影票房榜前8名，累積總票房超越《侏羅紀世界》，亦擊敗目前全球最高票房的動畫電影《玩轉腦朋友2》，成為新一個動畫界一哥。

《哪吒2》被形容為一片谷旺內地市道，現時香港電影市道不景，不時有戲院結業，業界都想這套電影可以拯救香港水深火熱的電影市道。

《哪吒之魔童鬧海》。（微博）

內地新春上映 香港遲上畫因發行商「傾唔掂數」

內地戲院年初三（1月29日）便上映《哪吒2》《哪吒之魔童鬧海》，反觀香港正月十五都過了，遲遲未有上映日期。有知情人士透露，正正是電影受歡迎，四間本港發行商都想「搶住做」，包括東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影。雖然由哪一間發行商奪得《哪吒2》，都不會影響其在全港戲院上映，惟據了解當中涉及商業考慮，一般而言電影票房由戲院和片主各瓜分大約一半收益，其中片主需要撥大約10%佣金予電影發行商。

2月18日晚上，《哪吒之魔童鬧海》在香港首映。（吳美松攝）

內地單位一槌定音「國家想片地開花一齊做」

畢竟發行商旗下都有戲院，自己發行的電影當然會增加播映場數，以獲得最大利益，對於非自己發行的電影，有業界人士坦言「唔係唔播你，而係我無10%分。」今次遲遲未上畫，據了解是四間本港發行商「未傾掂數」，最後由內地有關單位一槌定音，「國家想片地開花，全部一齊做」，終令四間發行商聯手合作放映《哪吒2》。

東方影業主席黃百鳴表示非常榮幸可以將一部優秀的中國動畫電影帶入港澳市場，讓觀眾能於戲院親身欣賞。

2月18日晚上，國家電影局、中聯辦、文化體育及旅遊局都派高官出席《哪吒之魔童鬧海》首映。（吳美松攝）

經兩地政府協調上映實屬罕見

央視今天（18日）公布《哪吒2》即晚在香港首映，國家電影局、中聯辦、文化體育及旅遊局都派高官撐場。今次火速上畫，官媒形容是在國家電影局指導下，「中聯辦和香港特區政府相關部門的大力協調」，才能成事。

政府2021年修訂《電影檢查條例》指引。（羅君豪攝）

電檢需時28日內 據悉「特事特辦」極速審批

一套內地電影，要兩地政府出手實屬罕見，據了解除了協調四間本港發行商「傾掂數」，亦涉及香港上映程序。行會2021年通過建議修訂《電影檢查條例》，規定檢查員須考慮影片上映會否不利國家安全，如有相關情況，獲商務及經濟發展局局長同意，可延長審查時限不多於28天，並向申請人索取資料及徵詢法律意見。檢查員亦可要求申請人提供影片的上映資料。

《哪吒之魔童鬧海》劇照

業界：平時都快到咁，就拍晒手掌

據聞電影近日才送檢，所謂「協調」就是特事特辦一兩天內便獲批准上映。有電影業人士笑言：「如果平時審查都快到咁，就拍晒手掌」，認同今次電影要把握先機快上映，但特事特辦可能會惹人質疑「點解有特權」，希望其他電影都可以特事特辦加快審批。

陳勇。(黃浩謙攝)

陳勇：現在才上畫是「慢半拍」

港區全國人大代表、民建聯立法會議員陳勇則認為，今次香港現在才上畫是「慢半拍」，又指當年《哪吒》第一集也是較後時間才在本地上畫，當時影片已開始在線上平台播放，令本港票房受影響。他期望，本地業界日後能更好抓緊機會，並思考與內地同業更多不同的合作模式。

港澳辦主任夏寶龍早前南下香港考察，指示司局長要「改革破局」，有政界人士笑言今次似乎也是「破局」的體現。