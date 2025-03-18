狄志遠批削減社福資源「入骨入肉」　提三大建議望業界不用減薪

受津助逾5000萬元的非政府機構，2027/28年度撥款累計削減幅度7%；至於受津助5000萬元或以下的機構只需削減3%資源，其餘4%由社署承擔，不如去年般獲豁免。新思維社福界立法會議員狄志遠今天（18日）表示削減7%開支相當於15億元或3,000名社工，形容已是「削無可削，入骨入肉」，必然打擊員工士氣及降低服務質和量，希望不需要減薪。



3月18日，狄志遠就預算案計劃削減社福開支在立法會主動會見傳媒回應。（新思維）

狄志遠在立法會主動會見傳媒回應削減社福開支，他說機構儲備上限為每年經費的25%，如果每年削減7%，估計兩至三年後儲備就會用光，對中小型機構來說，情況更加惡劣，因為規模經濟小，彈性細，儲備少，籌款能力低，而且部分服務有人手編制規定，如老人院，兒童院等沒有削減人手的空間。

我們不接受財政司一刀切向社福界開刀，削減福利機構的營運開支，我們亦要求兩三年後，政府財政穩定，立刻取消今次削減措施，回復原來的撥款水平。 新思維社福界立法會議員狄志遠

3月18日，狄志遠就預算案計劃削減社福開支在立法會主動會見傳媒回應。（新思維）

狄志遠與逾20個社福機構就政府削減福利開支聽意見，正約見勞福局局長商討就拆牆鬆綁，資源調動及額外支援三方面提出建議，舒緩資源削減帶來的困難，當中包括放寬公積金儲備使用更善用資源、放寬機構場地命名限制吸納社會資源、檢討及調整服務收費、提供強積金對沖補貼等。

狄志遠就削減社福開支提出三方面建議。（新思維）