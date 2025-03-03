預算案｜中小型NGO減3%撥款　孫玉菡：社署分擔4%　無辦法幫晒7%

新一份財政預算案加大削減資源力度，2027/28年度累計削減政府經常開支7%，當中包括社福開支。勞工及福利局局長孫玉菡今天（3日）約見社福界交代削資源方案，宣布受津助逾5000萬元的非政府機構，撥款累計削減幅度7%；受津助撥款5000萬元或以下的非政府機構，只需要削減3%資源，其餘4%由社署會承擔，不如去年預算案般獲豁免。



3月3日，勞工及福利局局長孫玉菡見記者，交代社福界削資源方案。（何夏怡攝）

中小型非政府機構削減撥款3% 孫玉菡：社署分擔4%

孫玉菡與社福機構開會後會見傳媒，他說受津助5000萬或以下的中、小型非政府機構有121間，佔總數68%，由於預算案宣布累計削減社福開支7%，這類機構也要削減撥款，不過社署會分擔當中的4%，換言之機構只須減3%撥款，坦言當局「無辦法全部幫晒」。

削減撥款的年期也可以推遲，25/26年度不用減撥款，26/27開始減1%撥款，27/28減2%，累計合共3%。

值得一提的是去年預算案宣布政府部門削減經常開支1%時，勞福局當時指津助少於5000萬元的中小型機構不受影響，換言之今次這類機構也要削資源。

3月3日，勞工及福利局局長孫玉菡見記者，交代社福界削資源方案。（何夏怡攝）

大型非政府機構削減撥款7%

至於受津助5000萬以上的大型非政府機構有58間，全部要累計削減撥款7%，孫玉菡坦言「無辦法啦」，原本25/26年度要削減3%，最新方案改為先減2%撥款，「呢啲我哋會幫佢」。

放寬社福機構保留儲備規定 未雨籌謀

削減撥款之餘，亦有措施放寬。目前社福機構總儲備超過40億元，當儲備水平超過社署要求的上限25%，要將多出的部分歸還政府。孫玉菡計劃容許機構延長持有儲備的期限，大型非政府機構而言，可以最多保留儲備6年，中小型機構最多保留儲備5年，「如果覺得宜家可以儲多少少為將來嘅話，可以畀到一個咁嘅空間佢哋」。

3月3日，孫玉菡與社福機構開會討論削減撥款，會後社聯行政總裁蔡海偉見記者。（何夏怡攝）

社聯：未來可能會凍結或削減人手

香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，不論削減幅度如何，一定會影響服務，因為不是短期削減，而是永久削減。在資助減少的情況下，做回等量的任務一定困難，雖然機構一定會盡力不影響服務使用者，無論大小機構都覺得困難，「因為面對的壓力很大」。

被問到各機構會否有削減人手的壓力，他承認壓力確實有，因為請人成本已經增加，尤其是高層，離職率已經增加兩成，未來可能會凍結或削減人手，強調不希望影響服務質素。

至於會否擔心小機構支撐不住最後解散，蔡海偉稱確實面對多層壓力，包括商業機構捐助減少，料未來會少一半，「很辛苦，咬緊牙關頂落去」。