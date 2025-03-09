孫玉菡：社署設法節流幫補社福機構　未來只針對削減非經常開支

政府財赤下，新一份《財政預算案》提出，2027至28財政年度，對社福機構削減資助額累計達7%，社署會承擔當中4%。勞工及福利局局長孫玉菡今日（9日）在無綫節目《講清講楚》指，政府有三大應對方向，設法幫補社福機構，包括減省非恆常開支、加強儲備和減省行政工作。他重申，一些政府已承諾的服務，如照顧券、服務量增加等，將不會受影響；未來若再進一步削減社福開支，都只能針對非經常開支。



勞福局局長孫玉菡今日（９日）在節目受訪時指，未來若再進一步削減社福開支，都只能針對非經常開支。（資料圖片/廖雁雄攝）

孫玉菡指出，現時社署有超過6,000人手，各類服務都需要撥款，包括照顧者津貼、寄養家庭津貼、社區保母及短期食物援助等，社福界需求甚大，所以社署不希望再削減恆常開支，未來若再要削減資源，主要會針對非恆常開支，並會另想辦法幫補社福機構。

他以財委會批出200億元予勞福局購買社福設施作例子，老人及小朋友使用的地方，盡量要是低層，購買時會有限制。他提出，政府可以「騰籠換鳥」，將提供青年或家庭服務的機構，搬到較高樓層，騰出空間之餘亦節省成本。

另外，社署會設法節省行政成本，例如有空缺時便補充慢點，或人手可否用得再積極些，透過減少匯報等行政工作，調配人力資源。讓社署節省多點，便能幫補中小社福機構。

至於加強儲備方面，以往當局會每年檢視社福機構儲備有否超額，若超額則要回撥；現時則會放寬限制，改為大機構每6年度、小機構每5年檢視儲備，讓機構有空間儲備資源，應對服務需求。

孫玉菡重申，削減開支後，一些政府已承諾的服務，如照顧券、服務量增加等，將不會受影響。