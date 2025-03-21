長和賣碼頭｜葉劉：售戰略資產無諮詢國家　如何在風浪中站穩？

長和擬出售包括巴拿馬等海外港口資產引發爭議，行政會議召集人葉劉淑儀撰文形容是次買賣有弔詭之處，又引述有商界及法律界人士指看不到香港有甚麼法例可以阻止交易進行。不過，她認為，在中美貿易戰一觸即發情況下，作為香港企業竟無考慮國家利益、戰略及國際形勢，只是找來財團促成「大deal」，令人非常失望。



她又指，做生意當然可以說「在商言商」，一切從利潤出發，但地緣政治對經貿發展影響極為深遠，企業如果不考慮國家利益、出售重要戰略資產時不預先和國家諮詢，將來如何能在大風浪中站得穩？



葉劉淑儀（廖雁雄攝）

不存在「中國控制」巴拿馬運河

葉劉淑儀在社交平台發文，指特朗普對巴拿馬運河經營權有意見並不是新鮮事。2017年他第一次擔任美國總統時，當年6月他已表明中國對巴拿馬運河「控制太多」(Too Much Control)。今年他二度上台再當選美國總統後，亦指責巴拿馬運河已被中國控制，更指管理巴拿馬運河的國家收取美國船隻費用過高云云。巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）反駁指巴拿馬運河取態完全中立，收費方面只按船隻噸位大小，並非根據國籍。

她指出，巴拿馬運河共有五個港口，長和集團透過子公司擁有其中兩個營運權，絕對不存在「中國控制」這回事。從巴拿馬運河事件可見，美國十分忌憚中國崛起。隨著中國逐漸強大且影響力日增，近年與不少拉美國家在經貿上有許多合作，美國經常指責中國「經濟脅逼」(economical coercion)。但其實美國早於1977年和巴拿馬簽下條約，除非在戰爭狀態，否則對巴拿馬運河管理是永久中立；但美國現在竟然違反承諾要「take back」(收回)，更無視條約及巴拿馬是主權國家，這才是特朗普「2.0」政府最明顯的經濟脅逼例子；適逢此際，一個出人意表的交易發生。

葉劉淑儀撰文評論長和出售海外港口資產一事（葉劉淑儀FB截圖）

3月4日長江和記實業有限公司(CK Hutchison)宣佈，集團擬向美國貝萊德（BlackRock Inc.）牽頭的財團，出售海外23個國家的43個港口業務，包括巴拿馬運河港口營運權。由貝萊德牽頭財團售予貝萊德全資擁有、專門投資基建設施的基金管理公司Global Infrastructure Partners，及意大利裔瑞士人Diego Aponte，其父Gianluigi Aponte創辦的MSC，是現時是全球最大的航運公司，並達成原則性協議。

巴拿馬運河（Reuters）

難阻交易進行 但對國家傷害很大

她指出，是次買賣最弔詭的，就是出售項目中不包括任何中國境內和香港的港口，並定明4月2日將簽署落實出售項目。有商界及法律界人士表示相關協議很難被推翻，同時亦看不到香港有甚麼法例可以阻止這筆交易進行。因為長江和記實業有限公司在開曼群島註冊，當中不牽涉任何中國境內資產，要阻止其出售相當困難。

她強調，表面上雖然這是一宗商業買賣，但其實這對國家傷害很大，因為當中牽涉很多在一帶一路沿線的港口，國家自2013年來足足苦心經營十多年，出售後意味著中國亦失去了寶貴的戰略性資產。中美談判如箭在弦，貿易戰一觸即發。在此情況下，作為香港企業竟無考慮國家利益、戰略及國際形勢，只是找來財團促成「大deal」，令人非常失望。雖然商業上或許是非常精明的交易，長和淨賺接近190億美元，但從對國家責任層面來說則令人失望。

長和出售海外港口資產引發爭議（資料圖片）

最後，葉劉淑儀指出，做生意當然可以說「在商言商」，一切從利潤出發。但相信大家也看到當今大勢，地緣政治對經貿發展影響極為深遠。現時美國政策明顯是以國安及國家利益為先，一切都是「America First」，企業如果不考慮國家利益、出售重要戰略資產時不預先和國家諮詢，將來如何能在大風浪中站得穩？