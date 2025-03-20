突湧現評論長和賣碼頭文章　部分議員收「提示」要回應｜政圈風聲

長和賣巴拿馬碼頭風波持續發酵，繼港澳辦、中聯辦兩次轉載評論文章質疑長和有否考慮國家利益，近日報章和社交網站突然湧現議員評論長和賣碼頭的文章。據《香港01》了解，部分議員收「提示」需回應事件，但有關方面無提及既定立場，觀乎文章均是表達愛國情懷，呼籲長和三思，甚至不點名回應，大多無出現激烈評論。



長和宣佈出售位於巴拿馬運河兩端等多地非中港地區港口。（Reuters）

中美博弈下 長和賣碼頭陷入政治漩渦

長和以228億美元向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括位於巴拿馬運河兩端等多地港口， 在中美博弈的大環境下，長和陷入政治漩渦。內地輿論認為這宗交易非普通商業行為，貝萊德可能配合美國政府打壓中國貿易。

先是港澳辦、中聯辦轉載評論文章，呼籲長和三思，好好想想自己要站在什麽立場、站在哪一邊。一日後，兩辦再轉發文章，提醒長和或許一時可做成「大刁」、賺到大錢，但最終是沒有前途，更用上「背上歷史罵名」的言辭。

李家超。（鄭子峰攝）

長和高層表明與政治無關 事件持續發酵

儘管長和高層陸法蘭強調交易純粹基於商業考量，與政治完全無關，但事件仍持續發酵，行政長官李家超前天（18日）亦開腔回應事件，提出三點看法，第一，要求外國政府為本港企業提供公平、公正環境；第二，反對脅迫和施壓；第三，提醒交易必須合法，特區政府會依法依規處理。言論一出，外媒報道有傳內地多個部門正調查賣碼頭交易是否可能危及國家安全。

突湧現議員評論長和文章 部分人收提示回應事件

本港政界方面，原本未見活躍評論事件，具份量的人物有全國政協副主席梁振英，以「商人有沒有祖國？」為題撰文，都是以不點名方式回應事件，不過近日在報章和社交網站突然湧現不少議員評論長和賣碼頭的文章。

《香港01》四出打聽，有立法會議員稱是主動回應，無收到指示，但據了解亦有相當部分議員收到指示要回應事件。有人坦言過往有「大事」發生時，例如美國對香港作出不利的舉措，一般都會收到「提示」或「建議」，呼籲積極回應相關事件，然而，今次長和賣碼頭事件，無提及有特定立場回應，當然大家亦會自動自覺，參考官方轉載的文章及立場。

立法會。（廖雁雄攝）

文章表達愛國、三思 大多無激進表述

縱觀議員的文章，有人「點名」呼籲長和三思，亦有人不點名提點香港商界要秉持愛國愛港的初心，呼籲「有關企業」與十四億人站在一起等，大多並無激進，多數表達要愛國、要三思，而非直接評論對錯。