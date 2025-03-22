23條立法一周年　國安部：將安全作發展「壓艙石」能釋放經濟活力

落實《基本法〉23條本地立法的《維護國家安全條例》生效一周年。中聯辦網頁轉載國家安全部官微評論員的文章，指《港區國安法》和《維護國家安全條例》築牢高質量發展的安全根基。只有當法治確定性成為核心競爭力，香港才能再次成為全球矚目的焦點，更好扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。只有持續築牢國家安全底線，將安全作為發展的「壓艙石」，才能有效釋放香港的經濟活力，更好對接國家重大戰略，源源不斷注入強勁發展動能，香港國際金融中心地位的「金字招牌」才能越擦越亮。



中聯辦網頁轉載了國家安全部官微評論員談香港的文章（中聯辦網頁截圖）

文章以「國安才能港安 國安才能家安」為題，指去年3月19日，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，並於23日正式刊憲生效，標誌着香港特區在回歸祖國近27年後，順利完成了香港《基本法》第3條立法的歷史性任務。一年來，在國家安全相關法律的護航下，香港以高質量的發展、更高水平的開放，充分展現了由治及興階段的愛國愛港新氣象。

《維護國家安全條例》去年3月23日刊憲生效（特首辦）

保國家安全就是保「一國兩制」、保香港繁榮穩定

文章指，有了國安法和《維護國家安全條例》，法治的確定性和社會的穩定性進一步增強，特區政府更好地聚焦發展、改善民生，社會蘊藏的巨大創造力和發展活力得到充分釋放。安定的社會環境帶來了營商環境的改善，越來越多的國際機構看好香港的前景，用真金白銀為這座國際都市的未來投下信任票。

文章又指，一年來，香港的國際金融、貿易、航運地位進一步鞏固提升，再次獲評全球最自由經濟體，國際金融中心排名重奪全球第三，世界競爭力上升兩位排名第五、人才競爭力上升七位重回前十。多項排名的上升，標誌着香港仍舊是「幹事創業的天堂，成就夢想的地方」。

文章強調，國安才能港安，國安才能家安。保國家安全，就是保「一國兩制」，就是保香港繁榮穩定，就是保外來投資者的利益，就是保香港的民主自由，就是保香港全體居民的人權和福祉。只有始終堅持國安法治，才能為香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」實踐行穩致遠提供更加堅實的制度保障。