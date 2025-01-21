23條立法成施政十件大事之首　李家超：政府立法會與市民共譜光榮

「2024施政十件大事評選」結果出爐，排名首位的是「歷史性完成23條立法 維護國安保障香港穩定發展」。特首李家超今日（21日）出席頒獎禮時，形容23條立法是特區政府、立法會和市民共同譜寫的光榮歷史，對獲評為去年施政大事首位感到很高興。



特區施政十件大事評選頒獎典禮。（歐家樂攝）

李家超在3月22日簽署《維護國家安全條例》，並將於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

23條立法獲評2024施政首件大事

由多家媒體主辦的「2024施政十件大事評選」頒獎禮今日舉行，排名首三位的施政大事，分別有「歷史性完成23條立法 維護國安保障香港穩定發展」、「三中全會指路引航 加快香港變革發展」和「北都區開發提速換擋 工商界積極響應參與」。

李家超說，對23條立法獲評首位感到很高興，形容23條立法是特區政府、立法會和市民共同譜寫的光榮歷史，他為此感到鼓舞和驕傲：「國安才能家好，安全穩定的環境讓香港全神貫注發展經濟、改善民生。」

李家超感謝中央送贈大熊貓。（歐嘉樂攝）

大熊貓安安、可可在海洋公園香港賽馬會四川奇珍館與公眾見面。（盧翊銘攝）

李家超：結果顯示市民認同政府施政

李家超隨後歷數中央對香港的支持，包括支持打造國際高端人才集聚高地、加強金融市場互聯互通的安排、鞏固香港國際金融中心地位、擴展深圳一簽多行等等，讓香港更添人氣和財氣。他還感謝中央送贈大熊貓安安、可可，帶動香港旅遊熱潮，提升本地經濟動力。

他最後回顧過去一年的施政，指去年的惠民政策取得一定成果，包括樓市撤辣、打擊濫用公屋、提出簡樸房、擴大基層醫療服務、推動中醫藥發展等等。李家超說，今天的評選結果帶給政府信心，代表市民認同政府施政的大方向，新的一年會繼續回應市民心聲和支持，進一步提升市民的幸福感和獲得感。

去年施政十件大事，除了完成23條立法、三中全會引領本港改革和北都發展外，還包括「港交所打風不停市 金融市場接軌國際」、「擴個人遊恢復『一簽多行』 香港經濟注入新動能」、「機場三跑正式啟用 經濟騰飛增新跑道」、「增設愛國主義教育小組 加強港人國情國安教育」、「中央再贈一對國寶 『熊貓經濟』萌力全開」、「暫緩垃圾徵費 加強回收配置」、「善用資源打擊濫用公屋 立法規管取締劣質劏房」。