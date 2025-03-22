23條立法生效一年　鄧炳強：面對複雜多變國際形勢要居安思危

落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》生效一年。保安局局長鄧炳強今日（22日）出席民建聯一本有關23條立法的新書發布會致辭時表示，指有人以一本難讀的書來形容香港，而落實23條立法最難讀的篇章。他表示，香港等了超過26年才完成立法，期間立法試過難產，民建聯今次以章回小說文體形式交代過程，有助年青人讀懂這段歷史。



他強調面對複雜多變國際形勢，不能掉以輕心，要以居安思危意識及守正創新的思維，以高水平安全保障高質量，推動香港全面發展。



鄧炳強回顧23條立法過程，指經正的一切都是值得（黃寶瑩攝）

鄧炳強指，有人形容香港為一本很難讀的書，他相信《基本法》23條立法是最難讀的篇章。由於要對「一國兩制」的憲制秩序有深刻認識和理解，同時要對回歸以來外部勢力的干預及香港部分政治亂象有切膚之痛的人，才會感受到23條立法帶來的意義。

鄧炳強：審議期間每晚「最低消費」是工作到凌晨2時至3時

鄧炳強表示，作為負責推動23條立法的官員，這一章既難讀亦難忘，可以說是他工作生涯的最大挑戰。而其他主責官員還包括律政司，大家由諮詢、解說、反駁、審議都拼盡全力，每一晚「最低消費」是工作到凌晨2時至3時，甚至要通宵達旦，但當維護《維護國家安全條例》獲全票通過的歷史一刻，大家都覺得值得。

草案獲通過百感交集

此外，他指香港等了26年8個月19日完成，一言難盡、百感交集，現時面對複雜多變的國際形勢不能掉而輕心、要居安思危。

李家超去年在3月22日簽署《維護國家安全條例》，並將於23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

《維護國家安全條例》去年，3月23日刊憲生效，完成《基本法》23條立法。（特首辦）

陳克勤（右二）強調香港社會要緊記2019年的教訓（黃寶瑩攝）

民建聯出版《23演義》記錄落實《基本法》23條立法的歷程（黃寶瑩攝）

李家超為民建聯出版的《23演義》撰寫序言（黃寶瑩攝）

陳克勤：不能好了傷疤忘了痛

《23演義》由民建聯出版，記錄23條立法的歷程，並邀請到行政長官李家超撰寫序言。該黨主席陳克勤致辭，指23條立法是香港重要歷史事件，又形容2003年立法是挫敗，及後數年香港出現歪風邪說、社會亂象、2019年出現港版顏色革命，令「一國兩制」受衝擊，中央及後頒布《港區國安法》是由亂到治的重大轉折，補足香港的國安短板。

陳續指，與香港市民一樣，民建聯也是23條立法的見證者和參與者，過程中亦看到制度和執行的缺失，香港社會亂象蔓延，當中經歷了很多波折和深刻教訓，對「一國兩制」實踐有很多啟示作用。《23演義》是生動採訪形式讓大家重溫立法過程，望大家以史為鑒，不能好了傷疤忘了痛，要避免重蹈覆轍。

廖長江：23條審議快而不急

去年出任審議23條立法草案的法案委員會主席、立法會議員廖長江表示，委員會當時開會25次共50小時審議條文，情況十分罕見，而連續7日的密集會議基本都是「朝九晚五」、提出近2000條問題，無人「想問不得問、想答不得答」，行政立法關係有目共睹，形容立法「快而不急」。