民建聯倡貫通觀塘與尖沙咀海濱打造新地標　惟需解決業權等問題

立法會正審議《2024年保護海港（修訂）條例草案》，若順利通過料為九龍海濱進一步建設提供契機。民建聯今日（24日）介紹打造「九龍新海濱」建議，冀貫通觀塘與尖沙咀海濱連成一線，打造成香港特色的新地標。他們指，現時仍有馬坑涌/宋皇臺段、海心公園段和黃埔/士瓜灣段三個斷裂點，希望連通發展。



民建聯介紹打造「九龍新海濱」的建議。（何夏怡攝）

李慧琼指，九龍海濱仍有三個斷裂點，若連通可為市民帶來新體驗。（何夏怡攝）

民建聯冀連通尖沙咀與觀塘海濱 打造新地標

全國人大常委、九龍中立法會議員李慧琼表示，感謝政府多年來採納民建聯發展九龍海濱長廊的建議，如擴建土瓜灣海心公園等，惟現時九龍海濱仍有三個斷裂段，分別是馬坑涌/宋皇臺段、海心公園段和黃埔/士瓜灣段。李慧琼說，若能連通上述斷裂段及啟德體育園，並在各段增設更多元設施，可為市民和遊客帶來嶄新體驗。

至於紅磡站南面的臨海及前碼頭用地亦位於九龍海濱段，根據新一份《財政預算案》，該區域將研究發展為海濱新地標。李慧琼指，該區土地用途複雜，涉及多個業權，加上現有碼頭輸油管和作業設施，使得規劃及開發的難度提升。

她指，該地段非常優越，若能好好利用，不僅能發展遊艇會，還可舉行煙花表演、發展低空經濟，希望當局發展該區域時可以融入多種商業元素。

民建聯九龍城區議員陳治華（何夏怡攝）

民建聯九龍城區議員陳治華指，《2024年保護海港（修訂）條例草案》正在立法會審議，希望善用條例修訂後帶來的發展契機，最終目標是貫通黃埔、土瓜灣、啟德的海濱長廊，與尖沙咀海濱長廊和觀塘海濱長廊連成一線，成為本港的特色地標。

潘國華指馬坑涌/宋皇臺段部分區域，屬政府用地和公共設施用地，需要重新規劃土地用途。（何夏怡攝）

開發九龍海濱 業權、土地用途成難題

民建聯九龍城區多名區議員就九龍海濱的各個斷裂點提出改造建議。以馬坑涌/宋皇臺段為例，區議員潘國華指該段有多個開發限制，包括原址有煤氣調壓站和碼頭，要確保正常運作；又指部分區域屬政府用地和公共設施用地，需要重新規劃土地用途。他稱若能開發，希望打造介紹牛棚藝術村歷史的海濱長廊，並聯動啟德體育園打造體育旅遊，如舉行馬拉松比賽和單車比賽等賽事。

九龍城區議員關浩洋（何夏怡攝）

至於海心公園段，九龍城區議員關浩洋指出，公園對開有具歷史價值的魚尾石等自然景觀，需要平衡保護與發展。他提出改善現有海心公園的行人通道、增設單車徑，並推進小型填海工程，改善原有防波堤和其他海堤設施，並將就相關建議諮詢公眾。

林德成指青洲英泥碼頭業權複雜（何夏怡攝）

而青洲英泥碼頭所在的黃埔/士瓜灣段，主要問題是碼頭屬於私人土地，業權複雜，需與業主協商才能開發海濱通道。九龍城區議員林德成希望，若能取得九龍永久碼頭九十號的擁有權，就建構多功能海濱活動空間。

政府財赤 李慧琼冀提供誘因推動私人公司參與

李慧琼最後作總結，稱會就發展「九龍新海濱」爭取各個持份者支持，做地區諮詢和工作坊等。同時，她指政府財政緊張，僅憑政府難以迅速建設九龍海濱，故希望政府考慮提供足夠經濟誘因，推動私人公司參與 。