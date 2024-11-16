甯漢豪指修訂保護海港條例非為起樓　難保育土瓜灣煤氣鼓

發展局局長甯漢豪出席一個有關土瓜灣城市規劃的活動時指，修訂《保護海港條例》並非要填海建屋，而是要將海濱連貫起來。至於土瓜灣的地標煤氣鼓或要重建，她表示煤氣鼓已經完成任務，難以保育。



香港測量師學會今日（16日）舉辦有闗土瓜灣城市規劃的活動，甯漢豪表示，政府將會提出修訂《保護海港條例》，但目的並不是要在維港填海起樓，而是要將海濱連貫起來。

土瓜灣「五街」重建項目（明倫街/馬頭角道項目）位於海濱，估計2033年完成。甯漢豪指市建局計劃在馬頭角海濱興建一條20米闊的海濱長廊，連接啟德發展區。

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活動中，有學生提出保育土瓜灣煤氣鼓。甯漢豪就表示很難保育，因為煤氣鼓已經完成歷史任務，有可能要重建。但甯漢豪表示，重建時可以考慮以地標形式展現煤氣鼓，政府和業界在規劃時會謹記他們的建議。