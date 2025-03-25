如何保障殘疾人安全工作　勞福局與議員有「火花」：院舍非監獄

立法會支援殘疾人士事宜小組委員會今日（25日）討論殘疾人士住宿照顧服務，出現小「火花」。選委界議員郭玲麗關注有被封閉式管理的殘疾人士，自行出走發生意外，詢問政府如何提升安全保障。勞工及福利局副局長何啟明稱不評論具體個案，更說「院舍就是院舍，不是監獄」，歡迎議員了解個案後與社署商討。郭玲麗反擊稱若如此，社署「應該檢視下通報機制」。



郭玲麗（歐嘉樂攝）

被問殘疾人安全問題 何啟明：院舍不是監獄

選委界郭玲麗提出，殘疾人士的安全問題，稱有個案涉及被封閉式照顧的殘疾人士，走出院舍後發生悲劇，詢問近五年類似個案有多少宗，政府未來會怎樣做好安全工作。

社會福利署助理署長吳偉龍首先回應，無論日間服務還是其他服務，「唔係真係咁閉塞」，機構會鼓勵殘疾人士多和社區接觸，部分服務使用者如自閉症和過度活躍人士，機構接收時已了解其背景，又指不少機構配備防走失設施，例如防走失GPS、警報等等。

不過，郭玲麗直指政府「基本上無答到問題」，強調希望政府提供類似走失個案的數字，及重申她關注的是「封閉式管理的高危個案」走失後發生意外，指政府應該正視和檢視整體的安全問題。「不然你點樣讓市民大眾，放心把家人交給你照顧？」

何啟明（黃浩謙攝）

何啟明接續回覆稱不評論具體個案，並說「院舍就是院舍，不是監獄」，稱歡迎她了解具體個案後和社署商討。郭質疑，「具體個案需要我同佢地講？社署應該要檢視下通報機制」。

何啟明續指郭並未明言具體個案是什麼：「唔知邊個個案，我唔知點樣跟。社署每一單個案都有通報，有相應的懲處和跟進。」郭玲麗指，只是提出政策建議，希望政府檢視整體院舍的安全情況。

新思維狄志遠關注殘疾人士輪候住宿的問題。（歐嘉樂攝）

勞福局：殘疾院舍服務難向大灣區求助

新思維社福界議員狄志遠關注殘疾人士住宿輪候時間長的問題，他列數據指2019至2020年平均輪候47個月，2022至2023年增至78個月，擔憂實際需求和供應差距過大，詢問政府有否就縮短輪候時間設立中長期目標。

何啟明表示，殘疾人士院舍共分為11種，因為服務需求和醫療花費大，很難如安老服務一樣向大灣區城市求助，港府會花心思處理。勞福局康復專員陳偉偉則指，2022年《施政報告》已就提供不同種類院舍宿位提出中期規劃，預計2028至2029年增加到39900個宿位，不過政府會不斷檢視，爭取提供更多資源。

吳偉龍補充，2023至2024年開始，由於新院舍如小欖綜合康復大樓落成投入服務，部分服務的輪候時間縮短，另外自前年開始實施非活躍輪候冊制度，以縮短輪候時間。

林筱魯（黃浩謙攝）

「殘疾人士院舍鼓勵計劃」實施一年半錄得零申請

政府於2023年底「鼓勵在新私人發展物業內興建殘疾人士院舍計劃」，計劃試行三年，至今時間過半。選委界林筱魯關注有多少申請個案，及政府有否關注個案推進的困難。陳偉偉表示，2023年本港物業市道轉變，料因私人發展商對物業市場的部署，故現時尚未收到申請個案，未來繼續留意。

林筱魯冀政府檢討政策是否到位，追問雖然參與計劃的主動權在私人市場，惟政府有否主動推進，現時零申請是否純粹是市況問題？「相關條款可否更吸引？如果政府無着力推動，好多時第一步都發生不了。」