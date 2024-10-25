狄志遠｜匡智會事件後，政府如何改進殘疾人士保護機制？

匡智會殘疾人士院舍近日發生兩名中度智障學員疑遭一名男職員性侵的事件，而這件事的揭發竟來自家長投訴和翻查閉路電視錄像。事件的曝光讓人痛心，政府必須立刻改進現時殘疾人士的保護機制以及院舍管理的不足。



來稿作者：狄志遠



在童樂居發生虐兒事件後，政府已經要求兒童院舍實施閉路電視監控及翻看錄像的機制。然而，令人不解的是，為何這些同樣適用於保護弱勢群體的措施，直到近日才適用於殘疾人士院舍？殘疾人士是社會上極為脆弱的一群，他們同樣需要高度的保護和監察。政府早已知道閉路電視能有效監察院舍內的運作，卻遲遲未將這些措施引入殘疾院舍，這種被動的應對方式顯然不負責任。

政府「有事先做嘢」，這種「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的做法在社會服務和保護弱勢群體的領域中顯得尤為不可取。殘疾人士無法像普通人一樣保護自己，他們的家人對院舍寄予厚望，希望院舍能提供一個安全、受保護的環境。政府作為監管機構，理應主動排查院舍潛在的風險，並在日常管理中定期檢討和加強監察機制，而非僅在事件發生後才被動應對。

根據社署的回應，過去五年間，牌照處曾突擊檢查涉事院舍25次，但並未發現任何職員不當行為。這樣的檢查次數看似頻繁，但顯然監察的有效性和深度有待加強。若僅依賴突擊檢查，而未有一套系統性、長期性的監控政策，則無法真正杜絕院舍內潛在的問題。再者，這次事件是通過家長投訴和翻查閉路電視而揭發，而非檢查中主動發現，這也反映了現有監管制度的不足。

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

針對這次事件，匡智會表示已成立獨立檢討委員會，檢視院舍管理制度有否不足之處，這當然是一個正確的步伐，但問題在於，這樣的檢討應該在日常管理中持續進行，而非僅在危機爆發後才進行。院舍管理層和政府應該時刻檢視現行制度，確保其能有效保護住客的安全，並防止類似事件再次發生。

從資源的角度來看，匡智會在2024/25年度獲得了超過5.83億元的整筆撥款津助，這意味他們有充分的資源來強化院舍的管理系統。然而，資源的充足並不代表管理的完善，政府和院舍管理層都應該負起責任，確保這些資源得到合理運用，並落實到具體的保護措施上。

除了現有的閉路電視監控機制外，還應該制定更具體的政策來規範其使用。例如，必須明確指定負責實時監控的工作人員及他們的工作時段，確保有足夠的人力資源投放到這一關鍵環節中。除此之外，院舍應建立一套完善的機制，強制定期檢查閉路電視錄像，並建立詳細的紀錄以供牌照處監察。

總結來說，這次事件暴露了政府在處理和監察殘疾人士院舍問題上的被動性和滯後性。作為社會服務的監管機構，政府應該主動出擊，提前預防潛在的問題，而非等到問題發生後才被迫應對。閉路電視監控系統只是其中一個工具，真正的問題在於政府是否能夠建立一套長期、有效的監察機制，確保院舍內的住客能夠安全生活，免受傷害。希望政府能夠以此事件為警戒，徹底檢討現行政策，並在未來加強對殘疾人士院舍的監察和管理，讓所有弱勢社群都能得到應有的保護。

作者狄志遠是立法會（社會福利界）議員、新思維主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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