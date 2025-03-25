法律界兩會精神分享　林定國：深化國際交往合作是關鍵任務

本港法律界今日（25日）舉行全國兩會精神分享會，律政司司長林定國稱，政府工作報告涉港段落，是首次在中央文件指出香港要「深化國際交往合作」，他認為具有特別的時代意義。他解釋，香港國際化的環境是最能協助祖國進一步對外開放，因此，美西方一些敵對勢力在企圖打壓國家發展時，其中一個策略是把香港去國際化、去功能化，令人誤以為香港與內地其他城市已無異、「一國兩制」已不復存在。因此，通過深化國際交往合作，保持及增強香港的國際化是極為關鍵的一項任務。



林定國（林定國FB）

他又指，深化國際交往合作有一個基本前提，是維護國家安全。政府工作報告提及要維護國家安全和社會穩定，全面貫徹總體國家安全觀。最高人民檢察院工作報告，也指出要堅決維護國家安全，更特別說要貫徹《國家安全法》。

他強調，維護國家安全與深化國際交往合作絕對沒有任何衝突。香港的維護國家安全法律都是極具針對性，亦只有在充分理據下才會運用。難以想像一般正常的國際交往合作會危害國家安全，而違反國家安全的行為和活動也不可能是一般正常的國際交往合作。

林定國稱，深化國際交往合作既重質、也重量，對象越廣泛越好，固然要認識新朋友，但舊朋友亦不能離棄。交往是合作的前提，合作是交往的成果；要循序漸進，首先加強國際朋友對香港法律和法制的認識，建立互信，再發展長遠合作關係。交往合作最重要是要有誠意，其他地方人士對香港的法治情況，可能不理解、有誤解，甚至有負面意見；在大是大非問題上，當然要保持堅定的立場，但必須有耐性，以坦誠、不慍不火、不卑不亢的態度，求同存異。