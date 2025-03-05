兩會｜拆解李強囑香港「深化國際合作」用意　想香港發揮一角色

今年總理李強的《政府工作報告》，港澳篇幅的焦點落在首次提及要「深化國際交往合作」。有港區全國人大代表認為，並非國家覺得香港做得不夠，而是鼓勵香港做得更多。全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》分析，「深化國際交往合作」是指香港作為國際聯繫人要發揮更大作用，積極推動大灣區走向國際，協助人民幣國際化，相信是日後港澳重點工作。



不過，今次是否同時提醒香港勿「攤大手板」要求惠港政策？劉兆佳言簡意賅：「香港要證明對國家的價值」。



2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強發表任內第二份《政府工作報告》。（香港01）

李強首提港澳要「深化國際交往合作」

李強任內第二份政府工作報告，港澳部分一如既往提到「全面準確、堅定不移貫徹 『一國兩制』、『港人治港』、『澳人治澳』、高度自治的方針」，重申支持香港、澳門發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。值得一提的是，首次提出港澳要深化國際交往合作。

去年政府工作報告則有提及港澳要發揮自身優勢和特點，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。

我覺得是鼓勵多一些，不是覺得我們做得不夠。 港區全國人大代表李聖潑

港區人大代表李聖潑：並非批評香港做得不夠

中央提香港「深化國際交往合作」屬批評、鞭策，還是指導呢？前副總理張高麗的女婿、港區全國人大代表李聖潑在會後表示，國家藉此鼓勵港澳發揮優勢，服務國家發展，展現香港更好的騰飛，相信並非批評香港做得不夠，只是鼓勵香港做多一些。

李聖潑。（朱韻斐攝）

陳振英。（資料圖片）

陳振英：國家希望香港協助聯繫國際投資者

另一名港區全國人大代表陳振英則認為，香港有很多國際論壇，吸引到金融界、商界來港，並到內地視察，相信國家希望香港繼續發揮聯繫國際投資者的作用。

黃英豪。（資料圖片/盧翊銘攝）

由於疫情原因，亦因有國家打壓我們、制裁我們主要官員形成一些窒礙，但是我們一定要堅定目標。 港區全國人大代表黃英豪

黃英豪：受打壓仍要堅定目標與國際交流

港區全國人大代表黃英豪則理解香港基於疫情和受其他國家打壓，與國際交往時「形成一些窒礙」，但是香港一定要堅定目標，繼續與全世界國際間交流，尤其與南方國家可以有更深交往。

劉兆佳。（資料圖片）

提醒香港勿做「伸手黨」要求惠港政策？

劉兆佳：香港要證明對國家的價值

中央要求香港「深化國際交往合作」，是否意味香港不要只向國家「攤大手板」要求惠港政策？劉兆佳接受《香港01》訪問時表示，中央支持香港發展，但香港都要證明對國家的價值。

他表示，香港作為聯繫人應發揮更大作用，協助國家發展戰略，要推動一帶一路、大灣區建設，令大灣區走向國際，為國內企業走出去提供更多服務，同時要引外資進入中國，對外講好香港故事、中國故事，讓外界對中國有正確認知。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京人民大會堂開幕。（香港01直播截圖）

被西方壓制仍要尋國際合作 香港要協助人民幣國際化

劉兆佳預料「深化國際交往合作」是日後香港重點工作之一，建議香港要利用國際大都會優勢，協助國家對外開放。他說雖然香港受地緣政治影響，在西方發展空間受到壓縮，但要去其他國家尋求合作，仍要引入外資、推動《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)發展，協助人民幣國際化。

宣讀無提「深化國際合作」僅文本提及 劉兆佳：可能讀漏

對於「深化國際交往合作」只在《政府工作報告》文本提及，李強宣讀時並無提及「深化國際交往合作」，劉兆佳估計可能是讀漏，但始終文本有顯示故影響不大；亦可能是節省時間，但一般會直接省略一段，今次是罕見地省略幾個字。

翻查新華社其後發稿，有提及「深化國際交往合作」。