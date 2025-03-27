博鰲論壇開幕 李家超：與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展

博鰲亞洲論壇2025年年會今日（3月27日）開幕，國務院副總理丁薛祥發表主旨演講，提出要繼續深化改革開放。行政長官李家超在社交網頁發文分享心得，指出香港是外國企業進軍內地以及內地企業「走出去」的最佳平台，會進一步深化國際交往合作，促進亞洲經濟發展及推動全球經濟一體化。



丁薛祥在演講裏就共創亞洲和世界更加美好的未來提出四點建議，包括：在增進信任中加強團結合作；在開放融通中推動經濟全球化；在互利共贏中促進繁榮；以及在和平共處中守護安寧穩定。李家超形容，他對此感到十分鼓舞，在「一國兩制」下，香港是全球唯一同時享有中國優勢和國際優勢的開放經濟體。面對地緣政治變化、保護主義和單邊主義冒起，香港始終倡導自由貿易和多邊主義，致力於增強應對挑戰的應變能力。

聽丁薛祥主旨演講感鼓舞 香港是企業「引進走出」最佳平台

丁薛祥在演講裏對國家經濟走勢提出了三點看法，包括：中國經濟運行保持穩定，回升向好態勢更加鞏固；中國經濟向新而行，創新發展動能更加強勁；中國全面深化改革開放，營商環境更加優化。李家超表示，這三點看法進一步加強外界對中國經濟未來發展的信心，香港越是面對複雜多變的外部環境，越要穩着步伐向前邁進，利用「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，大力推動經濟發展，融入國家發展大局。

李家超出席博鰲亞洲論壇2025年年會。（李家超Facebook）

以「破局」思維推動改革 推進北都及河套發展

李家超又稱，香港要以要以「破局」思維繼續推動改革，秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設，進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地，以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，並進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設，積極融入國家發展大局；同時加強與亞洲國家攜手探索經濟多元合作發展之路。

丁薛祥是主管港澳事務的政治局常委，月初全國「兩會」期間他曾出席人大香港團會議，提出香港需要更有力鞏固與提升獨特地位與優勢，加大投入及利用北都與周邊地區的發展潛力。