博鰲論壇｜李家超：香港匯合中國及國際優勢　籲攜手合作走得更遠

行政長官李家超出席博鰲亞洲論壇2025年年會,在「全球自由貿易港發展」分論壇致辭,指香港獲評為全球最自由經濟體,根據《全球金融中心指數》報告,香港排名維持全球第三位,在亞太區繼續居首,表示香港是唯一城市匯合中國及國際優勢。



他指「go alone you may go fast, but go together we go far.(一個人走可能會走得快,但一起走我們會走得更遠)」,攜手合作可共同成就更多事情。



李家超出席博鰲亞洲論壇2025年年會(港台直播)

亞洲是全球增長的引擎 香港會繼續與海南攜手合作

李家超以英文致辭時表示,希望聯繫全國受眾,香港是國際化城市聯繫全球、一直是自由港,亦是國際金融航運貿易中心,有地理優勢及具備全球聯繫性。他指香港面積僅約為1,100平方公里,亦僅得750萬人口,但香港是全球最自由經濟體,《全球金融中心指數》排名維持第三位,在亞洲是第一位。他指,香港實行「一國兩制」,是唯一一個城市集合中國及國際優勢,香港有法治優勢,中英文都是官方語言,有人才、技術及低稅制。

他指,世界轉變充滿挑戰,但都有機遇,亞洲是全球增長的引擎,香港已與32個經濟體簽署貿易協定、簽訂九份自貿協定涉及21個經濟體。他指,會繼續與海南攜手合作,推廣優勢給全球城市,表示要共同構建美好將來,形容會「水漲船高」。

