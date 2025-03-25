博鰲論壇｜李家超：香港匯合中國及國際優勢　籲攜手合作走得更遠

行政長官李家超出席博鰲亞洲論壇2025年年會，在「全球自由貿易港發展」分論壇致辭，指香港獲評為全球最自由經濟體，根據《全球金融中心指數》報告，香港排名維持全球第三位，在亞太區繼續居首，表示香港是唯一城市匯合中國及國際優勢。



他指「go alone you may go fast, but go together we go far.（一個人走可能會走得快，但一起走我們會走得更遠）」，攜手合作可共同成就更多事情。



李家超出席博鰲亞洲論壇2025年年會（港台直播）

亞洲是全球增長的引擎 香港會繼續與海南攜手合作

李家超以英文致辭時表示，希望聯繫全國受眾，香港是國際化城市聯繫全球、一直是自由港，亦是國際金融航運貿易中心，有地理優勢及具備全球聯繫性。他指香港面積僅約為1,100平方公里，亦僅得750萬人口，但香港是全球最自由經濟體，《全球金融中心指數》排名維持第三位，在亞洲是第一位。他指，香港實行「一國兩制」，是唯一一個城市集合中國及國際優勢，香港有法治優勢，中英文都是官方語言，有人才、技術及低稅制。

他指，世界轉變充滿挑戰，但都有機遇，亞洲是全球增長的引擎，香港已與32個經濟體簽署貿易協定、簽訂九份自貿協定涉及21個經濟體。他指，會繼續與海南攜手合作，推廣優勢給全球城市，表示要共同構建美好將來，形容會「水漲船高」。

此外，他表示「go alone you may go fast, but go together we go far.（一個人走可能會走得很快，但一起走我們會走得更遠）」，攜手合作可共同成就更多事情。