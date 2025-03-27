張宇人放棄議案掀爭議 議規委員會主席謝偉俊再轟張輸打贏要

立法會議員張宇人因不滿自己提出的無約束力議案被「騎劫」，在陳述議案後主動放棄發動動議，立法會議事規則委員會主席謝偉俊陏後在議事廳怒掟《議事規則》表達不滿，指張「恰新人」。議案動議人在投票表決前是否可以撤回議案成為爭議焦點。謝偉俊事後再發文批評張宇人的做法是輸打贏要，不尊重其他議員。另一議員張欣宇亦指，根據議事規則，動議人由發言一刻起己算是觸發動議，無權自行放棄。



立法會大會今日（27日）原訂辯論自由黨議員張宇人提出有關「檢視中小學以小班模式教學的成效」的無約束力議員議案。但事前已有消息指張宇人不滿教育界朱國強提出的修正案，「騎劫」原動議，於是打算即場撤回動議，以示抗議。

結果，張宇人在大會上發言時，詳細解釋了自己所提議題的理據，隨後話鋒一轉，指「注意到本屆立法會已經不只一次有議員的原議案被修正至面目全非。雖然目前的《議事規則》並沒有就這方面作出規範，但我認為同事應該互相尊重，恪守議事倫理，正確使用修正案，不要攔途截劫原議案。我希望今次能喚起大家對這問題的關注」。基於此理由，他宣布「不會動議我的議案」。

張宇人作出宣布後，謝偉俊隨即指，議案議題在投票表決之前，動議人若要撤回，必須要無議員反對。然而，立法會主席梁君彥打斷謝偉俊，指張宇人並非提及「撤回議案」，而是稱「不會動議」，故宣布休會。謝偉俊大力將《議事規則》扔在桌面，表示不滿。

謝偉俊：張宇人責罵議員後不容答辯極不公平

謝偉俊事後在社交網頁解釋，他對今次事件有幾項關注，包括：大會主席現場批准撤回動議，是否違反《議事規則》35條；議員動議發言期間，內容抒發己見之餘，以措辭嚴厲、針對性地批評、指責其他議員，特別在沒有答辯機會情況下，有違公平原則；「不動議」是否等同《議事規則》訂明的「撤回」，值得商榷；即使等同，《議事規則》第35條第2部分亦訂明，若議員已經動議議案，在表決前想撤回，就要得到立法會或全體委員會的同意，變相可能要投票，或詢問在席議員是否反對等，經確認後才可提出撤回。

謝偉俊指出，即使張宇人真的想「撤回議案」，因動議的議員在發言時已屬正式動議，意味辯論已經開始，主席應按《議事規則》訂明方法處理，而非草草休會了事。他直言，張宇人的做法是輸打贏要，張宇人發言責罵朱國強後不容對方有答辯機會，極不公平，也不尊重其他全體議員。

立法會議事規則第35條。

張欣宇：動議人起立一刻已算開始動議議案

香港新方向議員張欣宇亦在社交網頁發文，從「技術」層面分析今次事件。他指出，今次爭議的焦點是在原動議人已經起立發言後，究竟應當適用《議事規則》第35（1）條或是第35（2）條？支持立法會主席裁決的一方認爲，動議人在起立發言中，並沒有説出「動議議案」的字眼，議案不算被正式動議，因此應當適用35（1）條，動議人可隨時指示立法會秘書將其撤回，而無需獲得立法會許可。支持議員質疑的一方則認爲，不能簡單以動議人的發言内容判斷議案是否已經進入動議程序。

張欣宇指出，根據《議事規則》第33 段第（1）條（議案的辯論方式），當立法會主席叫喚動議人時，該動議人從起立的一刻起，已經開始了動議議案的過程，議案不再屬於「被動議前」的狀態。因此，動議人在此刻起已經無權自行宣佈不動議該議案，立法會主席和秘書處也無權再直接接受，而是應當適用35（2）條，須在無議員提出異議的情況下，獲立法會或全體委員會許可。

張欣宇直言，或許有人覺得這種「小事」不值得斤斤計較「，但我卻認為，對規則的『較真」，或許恰恰就是香港的可愛之處呢！」