張宇人怒指議案被朱國強「騎劫」　謝偉俊掟議事規則斥「恰新人」

立法會大會今早（27日）續會，本應辯論自由黨議員張宇人提出，有關「檢視中小學以小班模式教學的成效」的無約束力議員議案。不過，張宇人在陳述原議案後，表示不滿教育界朱國強提出的修正案「騎劫」原議案，故不提出動議。



張宇人對朱國強頗有怒氣，直言議員之間要互相尊重，「絕不會也不應『騎劫』議題，將原議案改至面目全非、煙消雲散，最終導致討論失焦」。他又指，本屆立法會議員議案被「騎劫」不止一次，應就此完善議事規則。



張宇人稱不動議議案，立法會議事規則委員會主席謝偉俊隨即指，議案議題在投票表決之前，動議人若要撤回，必須要無議員反對。惟主席梁俊彥最後宣布休會，謝偉俊就怒掟《議事規則》以表不滿，會後更指「唔可以咁樣恰新人」。



朱國強（黃浩謙攝）

朱國強「騎劫」張宇人的議案？

張宇人本欲在本周立法會大會提出議案，全文簡潔，僅有一句「促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效」。他批評本港實施的小班教學有問題，指部分教師仍用教大班的方法去教小班，又指千億財赤之下政府並未削減中小學教育撥款，故更應檢視小班模式的教學成效。

朱國強提出的修正案，加了很多具體內容，首先強調小班教學優化了教學質素，又請政府「因應中學生的學習差異及精神健康」，評估在中學推行小班的可行性。

小班教學示意圖（資料圖片）

行政長官於2022年施政報告中訂定目標，在2025-2026學年於超過九成公營小學實施小班教學；政府已提前一年達標，令學與教質素得以優化；本會促請政府全面檢視小學小班教學的成效，並因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性。 教育界朱國強提出的修正案

其他議員議案亦被「騎劫」？ 張宇人籲改議事規則

張宇人不滿朱國強的修正案「騎劫」原議案。（黃浩謙攝）

張宇人陳述原議案後，表達對朱國強的不滿，指對方將原議案模糊化，令立法會失去辯論機會。

立法會有優良的不成文慣例，議員之間互相尊重……絕不會也不應『騎劫』議題，將原議案改至面目全非、煙消雲散，最終導致討論失焦。 自由黨張宇人

他又指，本屆立法會議員議案被「騎劫」不止一次，現時議事規則卻並未作出規範，希望可以藉本次事件，完善相應規則，令議員議案可達到預期目的。張宇人選擇不動議原議案。

李慧琼（何夏怡攝）

至於張宇人所指其他「騎劫」案例，料為今年1月民建聯李慧琼提出「把握戰略機遇，推動香港教育、科技和人才一體化發展」議案，惟當時選委界尚海龍的修正案附加大量三中全會報告背景，後者承認用詞「沖淡」原議案的觀點。

謝偉俊掟議事規則 稱「唔可以咁樣恰新人」

在張宇人提出不動議議案後，立法會議事規則委員會主席謝偉俊稱，張宇人發言時有不少篇幅涉及修正案，故他必須提出「規程問題」，即根據議事規則，議案議題在投票表決之前，動議人若要撤回，必須要無議員反對，「不能主席一個人（決定），可以撤銷」。

梁君彥隨即打斷謝偉俊，要求他坐下，並說張宇人並無提及「撤回議案」，而是稱「不會動議」，故宣布休會。

謝偉俊（廖雁雄攝）

與此同時，謝偉俊大力將《議事規則》扔在桌面表示不滿，會後他與不少議員討論時，更發出公開批評：