拆局｜自我放棄議案　被轟「欺凌新人」　張宇人做法是否妥當？

立法會今日（27日）續會，本應討論「檢視中小學以小班模式教學的成效」無約束力議員議案，惟行會成員、自由黨立法會議員張宇人作為議案動議人，在動議發言時斥教育界立法會議員朱國強提出的修正案「騎劫」其原議案，決定不動議議案。相關做法在本屆十分罕見。由於沒有其他需處理的事項，立法會隨即休會。



立法會主席梁君彥雖裁決張宇人做法符合《議事規則》，但張宇人發言抒發己見，隨即「剝奪」了議員討論的權力。做法又是否合適？



張宇人指議案被修正案「騎劫」 故不動議議案

不擬具立法效力的議員議案，旨在透過辯論，對公眾關注的事項表達意見，或籲請政府採取某些行動。本次張宇人提出的議案為「檢視中小學以小班模式教學的成效」。

本會促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效 張宇人提出的議案措辭

而朱國強提出的修正案如下：

行政長官於2022年施政報告中訂定目標，在2025-2026學年於超過九成公營小學實施小班教學；政府已提前一年達標，令學與教質素得以優化；本會促請政府全面檢視小學小班教學的成效，並因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性。

立法會今日（26日）續會（鄭子峰攝）

張宇人放棄動議？ 朱國強：主觀認定修正案不合己意便執意作罷

對於朱國強提出的修正案，張宇人認為是改變了原議案的原意，把議案的範圍縮窄， 只要求政府檢視小學「小班教學」的成效；就中學方面，則只要求評估小班模式教學的可行性，遠低於原議案的要求，令其失去宏觀性及全面性，變相否決原議案的意圖。

不過，議員提出修正案需要獲立法會主席批准，換言之程序上並無問題。朱國強事後亦表示，既然修正案符合《議事規則》並獲接納，理應在議會進行辯論，而非主觀認定修正案不合己意便執意作罷，使公共議題不能有效討論，浪費資源、心力與時間，絕非市民大眾所樂見。

謝偉俊（廖雁雄攝）

為何不提早撤回動議？ 張宇人：希望喚起大家對這個問題的關注

但為何決意即日不提出動議，而並非爭取更多議員支持原議案、否決修正案？張宇人在社交平台表示，注意到本屆立法會已經不只一次有議員的原議案被修正至面目全非，雖然目前的 《議事規則》 並沒有就這方面作出規範，但他認為同事應該互相尊重，恪守議事倫理，正確使用修正案，不要攔途截劫原議案，希望今次能喚起大家對這問題的關注，或許立法會是時候檢討一下，就議員議案提出修正案訂定指引或作出適當規範。他又表示，對各位預備了在今日發言的同事致歉。

對上一次有議員臨時抽起修正案，是選委界立法會議員尚海龍就民建聯立法會議員李慧琼的議案提出修正。他當時表示，憂慮修正案「沖淡」了原議案想表達的觀點故決定撤回。

資深議員用字謹慎 發言僅提及不會動議議案

立法會議事規則委員會主席謝偉俊提出規程問題，指出無議員反對才可以撤回議案。張宇人作為本屆最資深的立法會議員，自然熟讀《議事規則》，發言並無提及「撤回」議案，僅表示「決定不會動議我的議案」。

立法會主席梁君彥亦作出裁決指，張宇人只是不動議。換言之，反對無效。雖然主席裁決不容辯論，但謝偉俊用力將《議事規則》掉在桌上以示不滿，會後他更批評：「你大哥想咁做就咁做，唔可以咁樣恰啲新人，呢個係政治欺凌。」

其實早在2014年，時任自由黨議員的田北俊亦用過同樣招數，他提出「確保公營房屋及基建工程如期落成」議案，惟及後發言時表示，議案既然不會獲大多數議員支持，只會浪費時間，故撤回議案。

郭玲麗

有議員斥張做法不理想欠風度 郭玲麗：只是政策角度及焦點不同

張宇人的做法理想與否，留待代議士們評論。多名議員表示抱有「食花生」的心態，無意捲入風波，但亦對取消辯論感到可惜，原因並非只限於已經準備好發言稿，而是認為本次辯論應對政策推動有幫助，是好機會讓政府知道立法會的意見，惟最終告吹。本身是教師的民建聯立法會議員郭玲麗則表示，無論張宇人、朱國強均並非有錯，只是政策角度及辯論焦點不同。

2002年立法會討論小班教學。

當年討論小班教學議案 張宇人亦有提出修正案 包括刪去原議案字句

翻查當年張文光議員提出的「小班教學」議案，張宇人有提出修正案，刪去加上「盡快研究可否在適當調撥資源的前提下」等字句，並刪去原議案中「最終實現中小學25人一班的目標」等字眼。今次由張宇人提出原議案，其他議員提出修正案作出具體建議，卻演變成「修正案將原動議模糊化」，難免引起非議。

有議員直言張宇人做法並不理想，指社會對立法會有期望，雖然張宇人沒有違反《議事規則》，但卻欠缺風度，令原本應辯論的議題化為烏有，而且所謂「騎劫」說法十分主管。有議員甚至反問，類似事件發生在其他「板塊大佬」身上，做法是否會同出一轍？還是議會內「只有張議員脾氣比較火爆」？