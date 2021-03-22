新冠疫苗︱聶德權：官涌接種率回升　曾鈺成曾通波仔照打科興

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-22 09:27

公務員事務局局長聶德權於社交網站表示，近日到佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心的接種人數慢慢回升，昨日（21日）的接種率已超過8成。立法會前主席曾鈺成昨日亦到官涌接種科興疫苗。

+ 5 + 5 + 5

聶德權指：「受到早前有市民接種後發生的嚴重異常事件影響（雖然專家審視後表明與疫苗接種沒有直接關係），官涌的接種率確曾一度大跌至每日只有幾百人，但場館的醫護人員及由屋宇署同事負責行政支援的團隊並沒有氣餒，繼續緊守崗位，做好本份。各方多解說、多澄清誤解、謠言，市民對疫苗的認識也逐漸增多，信心便回來了，接種人數慢慢回升，昨日到中心接種的人數過千，接種率超過8成。」至於提供復必泰疫苗的界限街接種中心，平均接種率亦超過9成。

曾通波仔 諮詢心臟科醫生後認為適合接種

曾鈺成昨日傍晚亦到官涌接種科興疫苗。他於社交網站表示自己曾做過通波仔手術，諮詢過心臟科醫生的意見後，認為情況適合接種疫苗，打之前亦細閱了相關資料。聶德權透露，曾鈺成接種疫苗期間，一度遇上粉絲要求合照。

聶德權重申，新冠疫苗已經在全球接種超過一億劑，接種疫苗的效用肯定大過感染病毒後帶來的危險。他又提到同場有市民反映，最希望接種第二劑疫苗後，加上檢測結果，便能免隔離往返內地，這也是政府努力的方向，期望社區再沒有源頭不明確診個案，在更多市民接種疫苗下建立群體保護網，能夠為放寬隔離、通關創造條件。