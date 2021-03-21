網片有男子元朗打復必泰疫苗後暈倒　政府證屬3.17抽搐入院個案

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-21 17:59

新冠疫苗接種計劃開展以來，逾33萬港人接種，惟接種後的不適，甚至死亡個案引起關注。周六晚（20日）網傳片段，一名男子在疫苗接種中心暈倒及抽搐，被送上擔架床。政府當值新聞主任周六晚及今日（21日）兩度只著記者留意新聞公告，未有進一步說明。惟昨日新聞稿中未有任何元朗體育館不適個案，引起公眾憂慮。 政府新聞處今日下午終回覆，證實片中男子，是3月18日新聞公告中公布的不適個案，該名35歲男子在3月17日於元朗體育館接種復必泰疫苗後抽搐。

元朗體育館。（康文署圖片）

周六晚（20日）網傳片段，可見一名男子在疫苗接種中心暈倒及抽搐，他被送上擔架床後，有職員稱現場不能拍攝。由影片中的環境可見，男子應在元朗體育館暈倒，該中心提供復必泰疫苗接種服務。

影片流出後廣傳，《香港01》記者即晚（20日）及今日凌晨（21日）兩度就個案向政府查詢，首次查詢時當值新聞主叫記者留意晚上公告，惟周六晚上11時許公布的新聞稿中，沒任何元朗體育館不適個案，記者再致電查詢時，新聞主任則叫記者留意每晚發布的新聞稿。

政府新聞處在3月21日回覆稱，網傳片段中的男子，是3月18日新聞公告中提及的35歲男個案，（政府新聞稿截圖）

政府未有就個案直接回應或進一步說明，一度引起公眾憂慮。至周日下午，政府新聞處終回覆稱，片中男子屬3月18日新聞公告中提及的不適個案，他3月17日在元朗體育館接種復必泰後出現抽搐，上午9時54分被送博愛醫院，情況穩定，經治療後不遵醫生勸告下自行出院。至於影片中男子疑一度暈倒的情況，新聞稿中則沒有提及。