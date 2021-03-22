新冠疫苗｜13人不適送院　17歲女子打復必泰後血管迷走神經性昏厥

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-22 00:03

【疫苗接種/BioNTech復必泰／科興／疫苗副作用】政府開展新冠疫苗接種惟計劃第24日，本港累計逾35萬港人已接種首劑疫苗。政府周日（21日）公布，3月20日共有13人接種疫苗後不適送院，當中10人打復必泰，3人打科興。 其中兩名須留院觀察的復必泰接種者中，包括一名70歲女子，她在荃景圍體育館接種後右手痲痺；以及一名61歲男子在龍琛路體育館接種後出疹及血壓上升。而17歲女子打復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥。 周六網傳一男子接種後暈倒抽搐，政府未有及時正面回應或說明。3月21日預約接種人數明顯減少，單日預約接種人數跌逾兩成，僅約13,500人，比周六的預約人數少3,900人。

政府3月21日晚上公布，3月20日共有13人接種新冠疫苗後不適入院，涉及9間社區疫苗接種中心，當中3人接種科興疫苗，餘下10人則打復必泰疫苗。

3月20日，一名70歲女子在荃景圍體育館接種後，出現右手痲痺，被送仁濟醫院。（資料圖片）

7旬婦右手痲痺、61歲男出疹及血壓升

3月20日共有10人打復必泰後不適送院，涉及7間社區疫苗接種中心，當中兩人須留院。包括一名70歲女子在荃景圍體育館接種後，出現右手痲痺，下午5時22分被送往仁濟醫院；一名61歲男子在龍琛路體育館接種復必泰後，出疹及血壓上升，被送往北區醫院治療，二人均情況穩定，但須留院觀察。

一名17歲女子在彩虹道羽毛球中心接種復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，被送伊利沙伯醫院。（資料圖片／盧翊銘攝）

彩虹道接種中心兩人打復必泰後痲痺

彩虹道羽毛球中心有3人打復必泰後不適，包括一名48歲女子接種後左手痲痺、46歲男子感暈眩及四肢痲痺、17歲女血管迷走神經性昏厥。3人先後被送往伊利沙伯醫院治療後，均毋須留院。

而東涌社區會堂亦有兩人不適，一名71歲女接種復必泰後胸部不適、暈眩及血壓上升。一名46歲女子則出疹。二人一度被送北大嶼山醫院治療，毋須留院。

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兩人接種復必泰後昏厥

界限街體育館及中文大學醫院均有市民接種復必泰後昏厥。一名30歲女子在界限街體育館接種後，感暈眩及昏厥，被送廣華醫院治療；一名53歲男子在中大醫院接種後出現昏厥，被送往威爾斯親王醫院治療。二人均毋須留院。

養和東區醫療中心則有一名44歲男子接種復必泰疫苗後，出現心悸，被送東區醫院，情況穩定，毋須留院。

3月20日，九龍灣體育館接種中心有兩人打科與疫苗後不適送院。（資料圖片）

34歲女過度換氣、70歲男臉部腫脹

3宗科興不適個案中，有兩人在九龍灣體育館接種，包括一名34歲女子，打針後出現過度換氣；一名70歲男子接種後臉部腫脹。二人先後被送聯合醫院，情況穩定，經治療後均無須留院。

另有一名62歲女子在貝夫人普通科門診接種科興疫苗後，感到胸部不適及暈眩，被送往律敦治醫院治療，無須留院。

本港累計近35.5萬人接種首劑疫苗

政府公布，截止3月21日晚上8時，過去一日有23,800人接種首劑疫苗，比前一日少近一成。當中約62%（23,800人）接種復必泰，約38%（9,100人）接種科興。累計本港約354,400人已接種第一劑疫苗，當中約66%（233,700人）接種科興，約34%（120,700人）接種復必泰。

惟接種率較周六下跌，周日科興疫苗整體接種率約82%（較前一日跌約4個百分點）；復必泰整體接種率則約93%（較前一日跌約2個百分點）。

周日（21日）預約接種人數明顯減少，單日只約13,500人預約接種，較周六少約3,900人。（資料圖片）

單日預約減逾兩成二

周六網傳一男子接種後暈倒抽搐，政府未有及時正面回應或說明，至周日下午才確認片中男子為3月17日(周三)其中一宗不適入院個案。周日（21日）預約接種人數明顯減少。

截止周日晚上8時的過去24小時，單日只約13,500人網上預約接種，較周六同期少約3,900人（即跌約22%）。當中預約接種科興人數只約4,100人，較前一日少1,300人；而預約接種復必泰的人數亦只有約9,400人，較前一日少2,600人。

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