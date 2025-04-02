劉智鵬引「哪吒2」倡助學生生涯規劃　政府：一直鼓勵多元評估

國產動畫電影《哪吒2》海內外票房強勁，有報道指導演「餃子」因熱愛動畫製作，選擇棄醫從影，香港教育工作者聯會會長、選委界立法會議員劉智鵬引「餃子」的經歷，詢問政府會否為中學生提供更宏觀的生涯規劃資訊，幫助發掘興趣，又批本港教育過於側重應試。



教育局副局長施俊輝回應指，已在中小學加強生涯規劃教育的選科資訊，亦舉辦商校合作計劃、灣區職場考察活動等，及一直不斷鼓勵學校多元化地設計課業、做多元評估。



《哪吒2之魔童鬧海》（微博）

劉智鵬以國產電影「哪吒」的導演經歷為例，質詢政府的教育及人才培養政策。（黃浩謙攝）

教育局：一直建議學校多元評估學生

劉智鵬今日（2日）在立法會提出質詢當局會否考慮在中學選科階段及生涯規劃教育中，為學生提供更宏觀及全面的資訊，以加深其對相關學科及行業的了解。

教育局副局長施俊輝（盧翊銘攝）

教育局副局長施俊輝表示，為幫助學生及早認識志向、興趣和能力，局方已在中小學加強生涯規劃教育的選科資訊，具體表現為每年透過家長講座、在高中及專上教育網站發放選科資訊，且在生涯規劃資訊網站提供涵蓋逾300個不同行業的工種，包括導演、舞台設計師等的職業資訊。他補充，政府在2022至2023學年推出商校合作計劃、亦讓高中學生到大灣區參加職場考察活動，將來會持續和不同持份者合作。

劉智鵬又說，有意見指香港教育制度過於側重考評及應試，不利於學生發展創意思維，詢問政府會否改善。施俊輝反駁說，現時的評估政策並非單純依賴測考，而是透過多元化評估，以促進學生的學習動機和好奇心。施俊輝強調，教育局一直建議學校多元化地評估和設計課業，讓學生透過文字影像、實體模型等形式，展現學習成果。

田北辰（廖雁雄攝）

田北辰倡「共創明Teen」設追蹤機制

實政圓桌田北辰指，本港很多學生仍然只想從事醫療、金融，希望多個政策局可以聯手，幫助將年輕人將興趣變為事業，讓香港更多元化。他舉例由政務司司長領導的「共創明Teen」計劃，主辦方能否持續追蹤曾參與計劃的中學生，提供發展事業的幫助。

「共創明Teen」計劃（陳國基FB）

施俊輝稱，不少學生的志向並非四大行業，現時學校提供多元活動，「佢哋由細就加深對不同行業的認識」。至於田北辰有關「共創明Teen」計劃的建議，他表示早前教育事務委員會就有討論過，在學校設立更多校友會和家教會，為學生建立行業網絡，並指局方會向學界推廣「共創明Teen」計劃的經驗。