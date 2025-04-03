校長筆記｜保良局姚連生中學體現「哪吒精神」　師生同踏出康莊路

文︰保良局姚連生中學溫家輝校長

近期熱哄哄的《哪吒》電影，相信最能打動觀眾的是那種不信命、不服輸的追夢精神，給予年青人帶來盼望、力量和鼓勵。這亦與姚連生中學聚焦於為學生創造更好的學習環境，著重校本多元，讓年青人敢於追夢，熱愛生命的理念相當一致。姚連生中學著重培育同學良好品格，同學們各有潛才，老師們亦悉心栽種學生成長，貫徹「潤物無聲」的全人發展理念，正如《哪吒》電影中啟示著學生縱使出身平凡、縱使身處逆境、縱然年少任性，但姚連生中學的理念就是相信學生都是天生我材，只要抱持義無反顧、奮力一搏的精神，生命自然能找到光芒，師生踏出康莊路，扭轉成長這乾坤！



潘苡恩同學堅定自我，追尋理想，努力打拼游泳夢。（校長提供）

「我是誰，只有我自己說了算」

中一級潘苡恩同學性格開朗、熱愛游泳，夢想他朝能夠在成長路上都能譜上不同游泳的樂章。我每天早、午都會在校門外送迎，而一日復一日地看見潘同學的身影都總是為了在游泳中突破自我，脫穎而出而準備，不論是炎夏或是寒冬，「我而家去練水啊。」總是笑臉地回覆。剛踏入本校的第一屆學界游泳比賽，就已在荃灣及離島區中學校際游泳比賽女子二百米自由式比賽中取得冠軍，她透露自己在未來不同的分齡賽不單單滿足於奪冠，更寄望能逐一打破不同的前人紀錄，「我的人生就是游泳，還記得在五歲的時候，第一次取得游泳的獎項，自此我便愛上游泳。而每次在水中，我就很有成功感了。」潘同學興奮地道中游泳帶給她不斷的鼓勵和滿足，態度決定高度，相信潘同學的堅毅勇敢，正如哪吒追求夢想，擁抱成就自我的激情。

「若前方無路，我便踏出一條路」

錢靖恩同學為自己開創更廣更闊的成長路，在柔道領域繼續追求更遠大的理想。（校長提供）

至於另一位中一級的錢靖恩同學，在2024年香港青少年柔道錦標賽中取得亞軍的佳績。愛吃美式快餐的她充滿陽光氣息，自小學五年級開始參加柔道運動，原因很簡單，就是希望在傳統的框架中發掘自已的更多亮點，為自己的未來尋找更遠大的康莊路。自接觸柔道運動後便愛上這項運動，「我希望有一天可以入選港隊，為港增光。」，事實上，保良局姚連生中學的老師們深明構建年青人的成長舞台是本校其中一個特色，校園內每位同學都各具天賦，由學術尖子、至拉丁舞者、亦有手球精英賽冠軍份子、還有更多音體藝均獨當一面的學子們。誠如《哪吒》精神，姚連生中學的師生均背負著一份「不畏」精神，引領同學在成長路上中破繭而出，追尋理想。正如《哪吒》電影導演所言：「每一個人都是自己生命的主角，掙扎是不能停的。」

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「你的路還需你去闖，忠於自己内心的選擇」

中二級的鄺詠淇，充滿藝術氣質，是一位十分熱愛藝術創作的小女孩。自幼稚園開始，鄺詠淇的媽媽就帶她參與繪畫班，一直從各項的基本功學起，這亦是鄺同學獲獎無數背後的艱苦點滴。姚連生中學的視藝科團隊一直都是十分頂尖，亦一直栽培出很多不同項目的藝術家，或從事創意工程的校友們。鄺同學自中一級開始就由視藝科老師們帶領及推薦同學參加校外大大小小的比賽，從中互相討論更多元化和國際化的創作，而師生亦同心同德地交流分享，而最近，鄺同學就剛奪取「莫奈國際藝術獎—金獎」的殊榮。家長的鼓勵、老師的教晦、同學的堅毅，在姚連生中學就是這樣關愛每一位學生，「不只唯一，更是獨一。」這是保良局姚連生中學温家輝校長經常提醒教職員同工的一個信念。

在姚連生中學的校長及老師的鼓勵及支持，鄺詠淇同學在「莫奈國際藝術獎」獲取金獎。（校長提供）

哪吒精神激勵大家 就讓我們一起邁步向前

保良局姚連生中學的教師團隊，就是校內年青人的最強後盾，鼓勵著每一位同學盡展潛能。正如《哪吒》電影中太乙真人師傅一樣，為人師表的不只是苦口婆心地教晦，將知識傳予每一位學生；在姚連生中學為師的，更不僅教授知識與技能、也著重培養良好價值與品格。不久之前，特首李家超先生最近利用哪吒金句「若前方無路，我便踏出一條路」，以及分享哪吒面對困境時的不屈與無懼，激勵大家繼續披荊斬棘，踏出自己的路；而保良局姚連生中學亦正正就是一所能夠體現「哪吒精神」，讓師生們克服種種成長挑戰，燃點年青人對生命的熱情，培養良好品格，追逐個人理想，實現未來夢想，引領「小哪吒」們一同踏出屬於他們的康莊路。

保良局姚連生中學著重學生品格和學校關愛，温家輝校長與家教會長員一起主持學校「關愛郵箱」的揭幕。（校長提供）

保良局姚連生中學温家輝校長。（作者提供）

作者簡介：



中學校長、教育碩士、文學碩士。國際青少年創科教育協會榮譽會長及大賽顧問、品德教育傑出教學獎。温校長本著「全人教育」的理念，推動價值教育，鼓勵發揮潛才和創意。讓校園實踐關愛、增值及追求卓越，發揮年青人的真善美。

